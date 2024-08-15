«Яків Струхманчук: перерваний політ»

Під такою назвою на сайті Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки розміщено книжкову виставку, на якій можна ознайомитись із життєвим і творчим шляхом українського портретиста, живописця й графіка, сатирика та гумориста, мистецтвознавця, публіциста Якова Струхманчука.

Народився 10 серпня 1884 р. в с. Росохуватець (нині — село Купчинецької ТГ Тернопільського району). Освіту здобував у Бережанській (1898—1902) та Львівській класичній українській (1902—1906) гімназіях. У 1906—1913 рр. навчався в Краківській Академії мистецтв.

Уже з 1901 р. він став автором талановитих карикатур для львівських журналів «Комар» та «Зеркало».

З художнього доробку Я. Струхманчука до Першої світової війни збереглося 17 живописних та 67 графічних робіт, які знаходяться в Національному музеї (м. Львів).

У 1924 р. мистець переїхав до Києва. Працював педагогом у художньо-індустріальному училищі, науковим працівником, а згодом — заступником директора Київського історичного музею ім. Т. Шевченка.

1 лютого 1933 р. Я. Струхманчука заарештували в Києві як «ворога народу».

2 грудня 1937 р. життя художника обірвала куля енкаведиста, його розстріляли в Карелії (росія). Місце поховання невідоме.

Увазі користувачів представлено видання, які висвітлюють складну та неоднозначну долю мистця.

Серед книжок, запропонованих для ознайомлення: «Художник Яків Струхманчук — жертва сталінського терору» (упорядник О. Мусієнко). У книжці «Нашестя червоної орди» Б. Савака, у розділі «Голгота геніяльного маляра», подано статті, які не увійшли до попередньої книжки.

Стаття «Мистецька спадщина Якова Струхманчука в контексті суспільно-історичних подій початку ХХ століття» Л. Назаревич, О. Панькевич, О. Назаревич, яка увійшла до книжки «Конюхи у Першій світовій війні», висвітлює важливі факти життя й творчості Я. Струхманчука, показує його не лише як маляра-професіонала, а й ерудованого майстра слова.

Журнал «Визвольний шлях» (1998 р., кн. 2) подає статтю «Яків Струхманчук (Доля мистця)» Ф. Погребенника, у якій автор висвітлює мистецьку спадщину талановитого художника, відважного воїна, активного діяча на мистецькій ниві.

Окрім книжок, про творчість талановитого художника можна ознайомитись у періодичних, довідкових виданнях і бібліографічних покажчиках «Мистці Тернопільщини», «Література до знаменних і памʼятних дат Тернопільщини на 2024 рік».

Більше інформації про Якова Струхманчука можна почерпнути, скориставшись електронним каталогом Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Інформацію підготувала Віра Миськів,

провідна бібліотекарка відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ