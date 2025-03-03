Які сидерати посіяти ранньою весною?

На присадибних ділянках сидерати сьогодні дуже популярні як ефективний метод покращення якостей ґрунту, але чомусь більшість садівників вважають, що сіяти сидерати потрібно на зиму – в кінці літа чи восени, після збирання врожаю основної культури. Але сіяти сидерати можна (і треба) і весною!

Правда, необхідно знати, які сидерати сіяти ранньою весною, бо не всі вони достатньо холодостійкі і швидко нарощують зелену масу. Про це і розповідає Зелена садиба.

Для чого треба сіяти сидерати весною?

Це помилка — вважати, що сидерати не встигнуть перегнити до пори висадки чи посіву овочів, тому весною їх сіяти – марна справа. Вони і не повинні перегнивати до того! Коріння сидератів буде перегнивати під час росту овочів, а їх скошена зелень стане прекрасною мульчею, яка захистить землю від пересушування.

Щоб сидерати ефективно виконали свою основну функцію – покращили структуру ґрунту, їх треба скосити до бутонізації. Посіяні в березні «весняні» сидерати встигнуть наростити гарну зелень до того, як прийде час висаджувати на їх місце огірки, помідори, перець і інші теплолюбні овочі.

Є три варіанти, як можна працювати з сидератами, посіяними весною перед основною культурою.

Перекопати ділянку разом з сидератом, який автоматично заробиться в землю і буде там перегнивати, поки на цьому ґрунті ростимуть овочі. Це найменш ефективний варіант використання зеленого добрива, хоч, мабуть, і найпростіший.

Зрізати сидерат плоскорізом на кілька см нижче рівня ґрунту, його зеленою частиною замульчувати міжряддя висадженої розсади. Це варіант кращий за попередній, бо корені сидератів, перегниваючи, будуть насичувати органікою і робити пухким і водопроникним саме верхній шар ґрунту, де в першу чергу відбуватиметься розвиток кореневої системи висаджених овочів. Зелена частина як мульча також поступово перегниватиме і покращуватиме структуру ґрунту.

Третій варіант використання сидератів, посіяних весною, найскладніший з погляду «механіки процесу», зате і найефективніший. Розсаду овочів висаджують прямо на грядки, де ще росте сидерат. Оточена з усіх боків зеленню сидерата розсада в перші тижні після висадки почувається набагато краще тієї, що «в голому полі». Сидерати захищають її від палючого сонця, вітрів і приморозків. Коли розсада зміцніє, за пару тижнів сидерат зрізають і лишають як мульчу в міжряддях.

Далі розглянемо сидерати, які найкраще підходять для посіву ранньою весною.

Найкращі сидерати для посіву весною

1. Горлиця, чи суріпиця

Горлиця (суріпиця) — сидерат родини Хрестоцвітих, що вважається одним з найкращих для посіву ранньою весною. Підвищує родючість ґрунту, покращує його структуру, перешкоджає росту бур’янів, очищає землю від грибних хвороб.

Найбільше підходить для посіву на лужних і нейтральних ґрунтах, бо трохи підкислює землю, регулюючи її кислотність.

Горлицю як сидерат можна висівати рано навесні, її насіння проростає вже при температурі +2 градуси. Коли приходить час висаджувати розсаду чи висівати насіння овочів, вона вже досягає висоти приблизно 25 см. Можна сіяти суріпицю і після збору врожаю, і під зиму.

2. Гірчиця біла

Гірчиця біла – ще один популярний і ефективний сидерат родини Хрестоцвітих. Крім того, що покращує якість ґрунту (перегниваючи, насичує землю азотом, фосфором і калієм), пригнічує збудників фітофторозу, фузаріозу, кореневої гнилі та ризоктоніозу. Стрижневий корінь рослини здатний вирости на пару метрів в глибину, чим добре аерує землю.

Гірчиця підходить для всіх типів ґрунтів, крім глинистих, невибаглива до вологозабезпечення. Висівають рано навесні і впродовж всього сезону. Прекрасний попередник абсолютно всіх овочів, крім своїх родичів з родини Хрестоцвітих.

3. Фацелія

Фацелія – стійкий до нестачі вологи сидерат родини Водолистових. Крім того, чудовий медонос з фітосанітарними та азотофіксуючими властивостями. Цей сидерат сприяє розвитку корисних грибів Trichoderma, які є природною профілактикою комплексу хвороб (альтернаріоз, борошниста роса, біла гниль, фомоз, фузаріоз, гельмінтоспоріоз, несправжня борошниста роса тощо).

4. Ріпак ярий

Ріпак — сидерат родини Хрестоцвітих з хорошим набором бажаних для ґрунту особливостей. У нього розвинена коренева система, яка може досягати углиб кількох метрів, що позитивно впливає на насичення ґрунту киснем. Стійка до нестачі вологи рослина.

Ріпак стрімко зростає, утворюючи потужну зелену масу вже у квітні або на початку травня. Листя і стебла ріпаку містять ефірну олію, яка є ефективною профілактикою ґрунту від шкідників і хвороб. Ріпак — найкраще джерело азоту серед всіх сидератів, якщо не рахувати бобових. Останні дуже гарно ростуть саме після такого попередника. Хорошим попередником ярий ріпак також буде для огірків, картоплі, перцю, томатів, кабачків і гарбуза.

Але є у ріпака як сидерата і мінуси. Не витримує застою води, не росте в занадто твердому ґрунті з кислою реакцією pH. Зелень ріпаку до вподоби багатьом шкідникам.

5. Вика

Вика – сидерат родини Бобових. Серед переваг як сидерата (крім накопичення азоту, за що найбільше ціняться всі бобові) — аерація ґрунту, розпушення і покращення його водопроникності. Найбільше сподобається як попередник моркві та буряку.

Коренева система рослини сягає 2 м вглиб і розростається на 70 см в ширину. Ще одна особливість вики — алкалоїди віцин і віцинін, які виділяє коріння рослини. Ці речовини працюють як природні пестициди, що перешкоджають розвитку личинок шкідників і патогенних грибів. Вважається, що від вики втікають навіть слимаки!

Добре росте на всіх ґрунтах, крім заболочених. Найкращий сидерат для кислих ґрунтів.

6. Жито

Як сидерат родини Злакових жито насичує землю великою кількістю азоту і калію. За поживністю жито можна порівняти з перегноєм. Толерантна до бідних піщаних ґрунтів культура.

Недолік — жито полюбляють дротяники, через що нерідко його комбінують з гірчицею. Гірчиці від жита за такого розміщення теж є користь — захист сходів від промерзання, оскільки культура менш морозостійка.

Жито можна сіяти як навесні, так і восени. Перевага весняного посіву озимого жита на сидерат у швидкому утворенні густої зеленої маси. Чудовий попередник для всіх пасльонових і овочів родини Гарбузових.

7. Овес

Овес – рослина родини Злакових, що збагачує ґрунт цінною органікою, фосфором та калієм. Невибагливий до ґрунтів. Можна не боятися сіяти його на піщаних та глинистих ґрунтах, торф’яниках. Овес часто сіють перед і після картоплі, бо він нищить залишки картопляної парші у землі. Також гарним попередником цей сидерат буде для баклажанів, перцю, огірків, кабачків, гарбузів.

Часто овес сіють під зиму, але можна сіяти цей сидерат і ранньою весною. Це холодостійкий і вологолюбний злак. Тому сіяти його потрібно рано, поки в ґрунті достатньо вологи.