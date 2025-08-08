Які органічні добрива можна вносити на грядки для огірків

Огіркові плантації можна підживлювати органічним добривом. Воно допоможе збільшити врожай та якість плодів. Використовують три види органічних добрив: компост, гній, пташиний послід.

Компост

На городі кожен досвідчений господар має яму з компостом. Можна сказати, що це безвідходне виробництво добрив. Ви скидаєте туди органіку, вона перепріває, а ви маєте відмінне підживлення для грядок. Використовують компост в період підготовки грядок для висаджування огірків.

Гній

Це добриво специфічне, але воно має високий вміст азоту, міді, заліза, калію. Можна використовувати в свіжому вигляді при формування теплий грядок під огірки. Перепрівший потрібно пускати під перекопування.

Пташиний послід

Містить калій, фосфор, азот. При додаванні робить ґрунт родючим та рихлим. Також в склад добрива входить сечовина, яка огіркам добре підходить для росту та дозрівання плодів.