Один з мікрорайонів міста «Дружба» з’явився після відбудови зруйнованого Тернополя під час Другої світової війни. Пік розбудови припав на 70–ті роки минулого століття.

Давня історична назва цієї місцевості, що тепер є мікрорайоном «Дружба» — Загребелля. А в мікрорайон «Дружба» територію перейменовано в радянський час. Це була типова назва для частин міст у СРСР, що означала братерство радянських народів та інтернаціоналізм. Ця назва залишилась і до нині.

Першими у цій місцевості з’явились вулиці Дружби та Мазепи. Ось так у 1956 році виглядало місце, де нині перетин вулиць Миру та Дружби. Там був полігон для стрільби. Тепер на цьому місці сучасна новобудова.

А такою була вулиця Дружби. На фото можна побачити, що парку «Топільче» ще немає, але вже є алеї, які збереглись до наших днів.

Палац культури «Березіль» раніше звався «Октябрь». Його перейменували після здобуття Україною Незалежності. Так виглядав палац культури у 1980–х роках.

Це середина 80–х років. Над входом до будівлі радянський агітаційний плакат. Тоді ними був обвішаний Тернопіль. На будівлях висіли якщо не плакати, то портрети радянських вождів – від Леніна до Брежнєва.

Ось що пише про палац культури тернополянин Віктор Мадрі:

– Найдовший довгобуд нащого міста за часів СРСР – палац культури «Октябрь» («Березіль»). Будували його повних 10 рокiв з 1967р по 1977р. Першим директором там був пан Лушпиньський. В ньому проходили конференції. Приїжджали самі «круті» артисти виступати в ньому… А зверху барчик був «корчма», здається, називалась, там «чорнило» розливне можна було попити.

Ось так виглядала вулиця Миру 1982 року. Можна помітити бочку з розливним квасом.

Тернополянин Олександр Патола пригадує, що серед дітлахів завжди «гуляли» страшилки про бочки для квасу.

– Серед нас, дітлахів ходила страшилка, що десь-хтось бачив аварію, в якій була розбита бочка з під квасу з повною купою білих хробаків, – пише тернополянин.

На вулиці Миру був магазин «1000 дрібниць». Там продавали різні товари для дому від цвяхів до техніки.

А так виглядав початок будівництва педагогічного університету.

Навколо університету створили сквер.

А ось так виглядали сходи на центральній алеї парку, які вели до «Дружби».