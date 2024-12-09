Як жакети стали частиною жіночого гардероба і хто зробив їх популярними

Хочете зробити правильну інвестицію у власний гардероб — придбайте жакет. Цей елемент жіночого одягу вже давно став частиною ділового стилю, але не тільки. Завдяки свободі, яка нині панує у світі моди, жакети отримали нове «прочитання», тому й виглядати можуть по-різному.
Дизайнери пропонують не лише класичні моделі такого одягу, а й варіанти оверсайз або в чоловічому стилі. Який саме купити брендовий жіночий жакет, залежить від того, із чим його планується комбінувати. Знайти свою модель ви можете в інтернет-магазині Invogue, де представлені жіночі жакети від світових брендів, таких як Kenzo, Max Mara та багатьох інших.
У момент своєї появи такий елемент гардероба був чоловічим. І навіть тоді, коли один французький кравець створив першу жіночу модель, вкоротивши класичний чоловічий піджак, швачки ще до XIX століття продовжувати виготовляти такий одяг лише для джентльменів.
Ситуація змінилася, коли до справи взялася Коко Шанель, відома тим, що нерідко знаходила нові ідеї в гардеробах чоловіків. Доленосна «зустріч» відбулась у 1936 році, коли у шафі герцога Вестмінстерського вона побачила ту саму річ. Це був неперевершений твідовий піджак, який, як миттєво вирішила Шанель, міг би стати жіночим, якщо над його силуетом трохи попрацювати.
Далі почалась активна робота над створенням нового елементу жіночого гардероба. Все завершилося тріумфом, коли публіці було представлено костюм, частиною якого був жакет. У нього не було лацканів та коміра, як у чоловічої версії, а краї були окантованими.
Якщо не знати деталей, то ці два види одягу можна й переплутати, але все ж відмінності між ними є:
Піджаки зазвичай носять як частину ділового костюма, а жакет можна поєднувати зі спідницями, сукнями, джинсами, штанами.
Жінка в жакеті завжди виглядає елегантно та стильно. Щоб мати такий же вигляд, вибирайте брендовий одяг у каталозі онлайн-магазину Invogue і замовляйте вподобані моделі жакетів онлайн або в телефонному режимі.