Як завтра вимикатимуть світло на Тернопільщині: нова черговість відключень

На Тернопільщині завтра світло вимикатимуть за новим принципом. У ВАТ «Тернопільобленерго» повідомили, що 08 червня з 00:00 до 05:00 год та з 16:00 до 24:00 год на Тернопільщині діятиме скорегований графік вимкнення електроенергії.

“Енергетики тимчасово скорегували черговість вимкнення груп споживачів, щоб вимкнення були рівномірними. Енергетики звертаються до споживачів, звернути увагу на тимчасову зміну черговості вимкнення груп”, – йдеться у повідомленні.

Години відсутності електропостачання та черговість відключення електроенергії в Тернопільській області будуть наступні:

➡️ 00:00-03:00 2 черга

➡️ 03:00-05:00 4 черга

➡️ 16:00-18:00 6 черга

➡️ 18:00-21:00 1 черга

➡️ 21:00-24:00 3 черга

У разі перевищення граничних лімітів, енергетики будуть додатково вимикати черги у відповідності до ГПВ.

Енергетики закликають споживачів використовувати електроенергію раціонально для уникнення додаткових вимкнень!