Голі поля та повалені дерева: негода наробила лиха на Тернопільщині

Сьогодні на Тернопільщині вирувала негода, найбільшого лиха наробили град та значні пориви вітру.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області повідомили, за сьогодні прибрали 23 кілометри доріг державного значення від повалених дерев та гілля. Завдяки чому вдалося забезпечити безперебійний рух транспорту, попри пориви вітру та сильний дощ.

Частину Тернопільщини засипало градом розміром із сливи. Наслідками негоди жителі краю ділились на фото у соцмережах: град побив фасад будинку, окрім того – засипав усю землю, а також, на жаль, побив усю городину. Люди нарікають, що залишилося голе поле. До слова, у деяких місцях граду випало до 20 см.