Як виконали бюджети громади Тернопільської області у 2024 році

За результатами 2024 року громади повернули до державного бюджету 96,2 млн грн невикористаних трансфертів. Загалом доходи територіальних громад Тернопільщини зросли, а більшість із них перевиконала планові показники.
До загального фонду бюджетів 55 громад надійшло 7 816,8 млн грн власних доходів, що становить 104,4 % від запланованого. Це на 1 459,3 млн грн (23 %) більше, ніж у 2023 році, – повідомили в Тернопільській ОВА.
Доходи громад
До загального фонду бюджетів 55 територіальних громад надійшло 7 816,8 млн грн власних доходів, що становить 104,4 % від плану. Це на 1 459,3 млн грн (23 %) більше, ніж у 2023 році.
Перевиконання та недовиконання бюджету
– 53 громади перевиконали план, загалом – на 330,9 млн грн.
– 2 громади Чортківського району не виконали план:
Коропецька – 94 %, Скала-Подільська – 99,9 %), якими недоотримано 964,3 тис. гривень.
Податки
– Податок та збір на доходи фізичних осіб (ПДФО)– 4 649,6 млн грн (104,8 % до плану), що на 841,1 млн грн (22,1 %)більше, ніж у 2023 році. Це найбільше джерело доходів – 59,5 % від загального обсягу.
– Місцеві податки та збори– 2 370,1 млн грн, що на 494,6 млн грн (26,4 %) більше, ніж у 2023 році.
– Середній дохід на одну людину – 7,3 тис. грн(у 2023 році – 6,3 тис. грн).
Фінансова підтримка громад
– 42 громади (76,4 %)отримували базову дотацію з держбюджету.
– 5 громад (9,1 %) сплачували реверсну дотацію.
– 8 громад (14,5 %)були бездотаційними.
Витрати на управління
На заробітну плату управлінського апарату громади витрачали в середньому 15,9 % доходів.
Проте в 5 громадах цей показник перевищував 40 %, що у 2,7 раза більше середнього рівня.
Фінансування безпеки та оборони
На підтримку ЗСУ, сил безпеки, виплати військовим та їхнім сім’ям громади спрямували 528,2 млн грн, що на 141,6 млн грн більше, ніж у 2023 році. Це 6,8 %власних доходів.
Невикористані кошти
За підсумками року громади повернули державному бюджету 96,2 млн грн невикористаних трансфертів.
Доходи громад Тернопільщини у 2024 році зросли, а більшість перевиконала планові показники.