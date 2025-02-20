Як виконали бюджети громади Тернопільської області у 2024 році

За результатами 2024 року громади повернули до державного бюджету 96,2 млн грн невикористаних трансфертів. Загалом доходи територіальних громад Тернопільщини зросли, а більшість із них перевиконала планові показники.

До загального фонду бюджетів 55 громад надійшло 7 816,8 млн грн власних доходів, що становить 104,4 % від запланованого. Це на 1 459,3 млн грн (23 %) більше, ніж у 2023 році, – повідомили в Тернопільській ОВА.

Доходи громад

До загального фонду бюджетів 55 територіальних громад надійшло 7 816,8 млн грн власних доходів, що становить 104,4 % від плану. Це на 1 459,3 млн грн (23 %) більше, ніж у 2023 році.

Перевиконання та недовиконання бюджету

– 53 громади перевиконали план, загалом – на 330,9 млн грн.

– 2 громади Чортківського району не виконали план:

Коропецька – 94 %, Скала-Подільська – 99,9 %), якими недоотримано 964,3 тис. гривень.

Податки

– Податок та збір на доходи фізичних осіб (ПДФО)– 4 649,6 млн грн (104,8 % до плану), що на 841,1 млн грн (22,1 %)більше, ніж у 2023 році. Це найбільше джерело доходів – 59,5 % від загального обсягу.

– Місцеві податки та збори– 2 370,1 млн грн, що на 494,6 млн грн (26,4 %) більше, ніж у 2023 році.

– Середній дохід на одну людину – 7,3 тис. грн(у 2023 році – 6,3 тис. грн).

Фінансова підтримка громад

– 42 громади (76,4 %)отримували базову дотацію з держбюджету.

– 5 громад (9,1 %) сплачували реверсну дотацію.

– 8 громад (14,5 %)були бездотаційними.

Витрати на управління

На заробітну плату управлінського апарату громади витрачали в середньому 15,9 % доходів.

Проте в 5 громадах цей показник перевищував 40 %, що у 2,7 раза більше середнього рівня.

Фінансування безпеки та оборони

На підтримку ЗСУ, сил безпеки, виплати військовим та їхнім сім’ям громади спрямували 528,2 млн грн, що на 141,6 млн грн більше, ніж у 2023 році. Це 6,8 %власних доходів.

Невикористані кошти

За підсумками року громади повернули державному бюджету 96,2 млн грн невикористаних трансфертів.

Доходи громад Тернопільщини у 2024 році зросли, а більшість перевиконала планові показники.