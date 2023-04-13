Як виглядає Тернопіль перед Великоднем (фото)

До свят у Тернополі з’явилося багато локацій, які прикрасили яскравим та креативним декором. Вони не лише тішать око перехожих, але й є чудовим фоном для атмосферних фотографій.

Як прикрасили місто до Великодня і де можна зробити чудові світлини – показуємо у фоторепортажі, пише “20 хвилин”.

У Файному місті готуватись до Великодня почали заздалегідь. У різних точках Тернополя, на вулицях й Театральному майдані за тиждень до свята з’явились святкові інсталяції. Частину з них встановили у рамках фестивалю «Великодні мотиви», організованого міською радою. А решта композицій – біля навчальних закладів, магазинів, кафе й ресторанів, зробили ініціативні тернополяни.

Якщо гуляєте Центром міста, то найперше впадає у вічі, як прикрасили подвір’я Кооперативного коледжу. Тут стоїть велика дерев’яна рамка з великодніми зайцями, які розписані традиційними орнаментами. У звичаях європейських народів заєць нібито розмальовує яйця до Великодня і ховає їх у саду. Також тут є три кольорові писанки, а ще плетений кошик, оздоблений стрічками. У ньому лежать яйця. Коли побачите композицію, зверніть увагу на деталі та як майстерно вона виконана.

Біля пам’ятника Івану Франку теж зробили великодні прикраси – кошик з крашанками й пасочкою. Звісно, все це несправжнє. На металевій стійці поруч стоїть велетенська писанка.

А за кілька метрів – високе пасхальне яйце, яке, за словами містян, світиться коли стемніє. Адже на конструкцію почепили гірлянди. На час наших відвідин локації людей небагато, але ввечері багато хто тут фотографується.

Цілу виставку писанок та арткошиків просто неба помічаємо у сквері імені Шевченка. Неподалік тристороннього годинника розміщені п’ять розмальованих яєць. Ще по одному є біля Українського дому «Перемога» та Драмтеатру. Також біля цих будівель стоять плетені кошики, і помічаємо такий самий біля пам’ятника Соломії Крушельницькій.

Насправді це великодні платформи «Подарунок вдячності Захисникам та Захисницям». Усі містяни й гості Тернополя до 14 квітня можуть залишити у цих спеціально облаштованих кошиках пакунки. Гостинці згодом доставлять нашим Героям на фронт. Так кожен охочий може долучитись до гарної справи і подарувати військовим бодай краплю свята. Перехожі не соромляться і активно підходять фотографуватись з пасхальним декором. А ажіотаж тут був на Вербну неділю, коли люди поверталися зі служби у храмах і робили світлини біля конструкцій.

Красиво прикрасили й подвір’я спеціалізованої школи №3 з поглибленим вивченням іноземних мов. Тут встановили кілька невеличких дерев’яних писанок. Одна з них колоритно розмальована, а на інших вирізьблені святкові картинки: квіти, зайці, дерево тощо. Маленькі вирізані з дерева яйця на стрічках висять і на ялинках, які ростуть поблизу школи. Особливо такий декор до вподоби малечі.

Великодня інсталяція з’явилась й біля фонтану «Кульбаба». Це височезна мотанка – дерев’яне яйце, вкрите нитками різних відтінків. Виглядає воно цікаво, наче в ефекті 3D, як дивитись здалеку.

Уздовж Української гімназії імені Франка, що на вулиці Коперника, ростуть молоді дерева. Гілки кожного з них обвішали писанками. Їх, вочевидь, власними руками робили школярі. Є тут і патріотичні яйця, й у вигляді кроликів, більші й менші, з квітковими і геометричними орнаментами, однотонні. Прикраси влились в екстер’єр закладу і навіть контрастують на зеленому фоні.

Вже традиційно до Великодня прикрасили магазин декору й творчості «АРТ ДЕКОР». Перед дверима поставили писанки з міцного матеріалу і рожевого зайця у костюмі. По величині він у половину людського зросту. Біля зайчика фотографують дітей. Їм персонаж дуже полюбився.

На дверях багатьох закладів – кафе й ресторанів, у Центрі міста, висять декоративні пасхальні віночки. Це святковий символ, який символізує сонце, що уособлює вічне життя.

А «Львівські круасани» на Валовій вздовж прикрасили крашанками й жовто-блакитними стрічками.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що подвір’я одного з популярних ресторанів на Торговиці обвішали сотнями кольорових писанок. Для створення композиції витратили немало часу. Особливо заворожуюче писанки виглядають у світлу погоду, виблискуючи на сонці.