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Як встановлювали пам’ятник Небесній сотні у Тернополі (фото)

05.02.2023

Роман Васильович

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Культура, Новини

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Монумент присвячений пам’яті загиблим під час Революції Гідності з’явився у Тернополі у 2016 році. Від є одним з найновіших у місті.

Дивіться, як встановлювали пам’ятник та як він змінився за шість років, пише “20 хвилин”.

Над монументом працював архітектор Іван Жовнич та скульптор Роман Вільгушинський. Роботу над ним розпочали у серпні 2015 року. А урочисто відкрили його 14 жовтня 2016 року на свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Ось так виглядала площа під час встановлення пам’ятника 22 серпня 2016 року. Вже встановили постамент, робітники закінчують укладати бруківку. Позаду тільки починають будівництво офісного центру.

А це фото зі встановлення бронзового пам’ятника. Його висота без постаменту – 9 метрів. Можна побачити, що за кілька років бронза почала змінювати свій колір.

Ось так відбувалось урочисте відкриття пам’ятника 14 жовтня 2016 року.

Тепер біля монументу проводять різні заходи, де вшановують пам’ять тих, хто поклав своє життя за Україну.

Теги: Революція Гідності, пам'ятник, ретро-фото

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