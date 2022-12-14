Як тернополяни рятують безпритульних тварин від смерті?

Безпритульні тварини чи не найбільше страждають під час зими. Холодні, голодні, а інколи ще й з травмами – саме у такому стані їх знаходять місцеві зоозахисники.

Як все вдається і наскільки турбота про тварин важлива, особливо під час війни – далі у матеріалі журналістів “20 хвилин”.

Серед тих, хто не може просто пройти повз них і команда громадської організації «Ноїв Ковчег». За роки роботи їм вдалося врятувати від смерті не один десяток як домашніх, так і диких тварин.

Маємо дбати про чотирилапих братів

Громадська організація «Ноїв Ковчег» функціонує в Тернополі протягом 10 років. Її створили, щоб допомогти тварині, яка потрапила в біду і не має вірного господаря. Під надійною опікою волонтерів опиняються не лише коти і собаки, а й лисиці, косулі та навіть хом’яки.

У Тернополі тварин, які потребують допомоги зоозахисників, виявляється дуже багато. Є абсолютно безвідповідальні люди, які, наприклад, купують тварин на подарунок, але потім виявляється, що цій тваринці ніхто не радий. Так у нас рідко, але з’являються хом’яки. Є випадки, коли збивають лисичку, косулю, ми також їх забираємо і пробуємо надати ту чи іншу допомогу. А як тварина може існувати без підтримки, то відпускаємо. Випадки бувають різні. Та як би ми не хотіли, але надати допомогу всім тваринам ми не можемо, – розповідає керівник організації Володимир Тукало.

Станом на 13 грудня, під опікою волонтерів майже 30 тварин. Більша кількість перебуває на стаціонарному лікуванні, адже мають проблеми зі здоров’ям, а інші – на перетримці.

Свого приміщення «Ноїв Ковчег» не має і це погано. Але ми знаходимо вихід із ситуації. Наприклад, якщо тварина у тяжкому стані, тоді залишаємо на стаціонарі. Ми постійно співпрацюємо з двома приватними ветеринарами та двома клініками. Якщо ж тварина просто потребує періодичного прийому ліків чи перев’язки, тоді ми віддаємо її людям на перетримку. Ми платимо людям кошти за перетримку тварин і повністю забезпечуємо їх кормом, – додає пан Володимир.

Найбільша проблема з безпритульними тваринами – кінець весни/початок літа. Адже саме у цей час тварини найчастіше розмножуються. Також важко взимку, бо коти та собаки не витримують низьких температур, холодних опадів.

Все залежить від народжуваності. Ми ще намагаємося діяти на випередження і прилаштовувати котиків, щенят майже одразу після народження. Так легше, адже вони ще не звикли до безпритульного способу життя, у них ще немає таких травм і проблем зі здоров’ям, як у тих, хто вже кілька років зимує просто неба. Малі тварини ще й найбільше страждають від вірусних захворювань, – каже Володимир Тукало.

Допомагаємо спільними зусиллями

Команда «Ноїв Ковчег» підтримує контакти і з іншими громадськими організаціями, що турбуються про безпритульних тварин. Зокрема, у Чорткові, Кременці та Заліщиках. Вони діляться кормом, виручають один одного у скрутних ситуаціях та роблять все можливе, аби покинутих чотирилапих друзів було менше.

Також ми активно співпрацюємо з патрульною поліцією, службою порятунку. Коли тварина на висоті або впала в яму, то ми намагаємося самостійно вирішити це питання. Якщо не вдається, звертаємося у відповідні служби і вони нам допомагають. Також, якщо до них надходять виклики про допомогу тваринам, вони телефонують нам і разом вже вирішуємо питання. Ми виїжджаємо на різні виклики – коли тварина не може рухатися, коли у них поламані кінцівки, коли тварині важко забезпечити себе їжею, водою і так далі, – каже пан Володимир.

Інформаційним майданчиком для громадської організації слугують соціальні мережі – Інстаграм та Фейсбук. Саме там вони поширюють інформацію про тварин, які шукають прихисток, а також збір на їх перетримку та лікування.

Раніше ми базувалися у селі Бичків, в муніципальному центрі стерилізації. До нас телефонували люди, питали про тварин і ми казали, що можна приїхати і подивитися на них. Зараз ми не опікуємося тим центром, – каже співрозмовник. – Але люди і так нас знаходять через соціальні мережі або через знайомих. Ми завжди раді, коли віддаємо тварин у добрі руки. Для нас важливо, аби через місяць чи рік вона знову не опинилася на вулиці.

За 2022 рік команда прилаштувала у добрі руки тернополян вже 200 безпритульних тварин. Натомість зоозахисники не приховують, у воєнний час прилаштувати собак та котів куди складніше, адже люди невпевнені у майбутньому. А отже, не хочуть завдавати ще більшої шкоди тваринам.

Небайдужість людей

Не менш за волонтерів, безпритульним тваринам допомагають і звичайні тернополяни, а інколи і переселенці. Вони облаштовують поблизу багатоповерхівок невеликі пункти тепла для котів та собак, аби ті не змерзли під час морозів.

Мені так шкода стало кота, який постійно приходив до нашого під’їзду. Я розуміла, взяти його додому не можу, адже живу у соціальному гуртожитку. Тому вирішила хоча б трохи облаштувати для нього місце для спання. Взяла звичайну коробку, зібрала туди теплі речі і ось так поставила. Також намагаюся годувати його хоча б раз на день борщиком чи супом. Тобто все, що їм я, то і йому даю. Але знаю, ніяких кісток і сухого хліба, – розповідає переселенка Наталія.

А ось інша переселенка Анастасія не змогла пройти повз оголошення про пошук домівки для малої кицьки. Тому зв’язалася з волонтерами і тепер дбає про неї. А ще й дали дивне ім’я – Квасоля.

Так, я зв’язалася з волонтерами, домовилася про зустріч і вони передали мені кішку. Вона така мила, сіренька. Мешкає з нами вже трохи більше тижня. Ми поступово привчаємо її до туалету, налагоджуємо харчування. Ось плануємо візит до ветеринара. Треба, щоб фахівець оглянув її і надав рекомендації. Сподіваюся, наша дівчинка здорова. Я вважаю, що треба дбати про котів та собак, адже вони також потребують піклування, – наголошує Анастасія.

Тепер господарів має і тернопільський безпритульний кіт Бакс. Його забрали просто на місцевому ринку. Тернополянка Аліна каже, як побачила його, то просто не змогли пройти повз.

Коти та собаки – наші друзі. Вони ніколи не образять, ніколи не покинуть. Я не знаю, як люди можуть викидати тварин на вулицю. Навпаки, треба дбати про них. Я їду з магазину і якщо бачу малих тварин, то завжди кидаю їм їжу. Не можу залишити їх просто так. А наш Бакс вже так виріс, такий класний став. Мала дуже любить з ним гратися, – розповідає тернополянка.

Насправді, історій порятунку тварин – чимало і всі вони заслуговують на увагу. Люди, які не викидають, а навпаки допомагають – з великим серцем. І таких людей треба більше на нашій планеті.

Мороз вбиває тварин

Якщо порівнювати собак та котів, то собаки є більш стійкими до холодів, але не завжди, зазначає директорка соціальної клініки «Хатіко» Олена Дейнека. Загалом організм тварин не витримує великих морозів.

Теоретично собаки можуть витримати температуру -10 градусів, а ось коти – максимум мінус п’ять градусів. Це йдеться про таку середньостатистичну температуру. Якщо взяти до уваги тернопільську погоду, то в нас собаки більш-менш виживуть при мінус п’яти градусів, а коти вже страждають, коли на термометрі позначка близько нуля. Коти дуже мерзнуть на вітрі і фактично одразу впадають в кому. Їм обов’язково потрібне тепле місце, а ось собаки можуть перебути біля теплотрас. Також собаки можуть погрітися на люках від теплотрас, – каже вона.

Попри те, що сильних морозів у Тернополі ще не було, до клініки вже привозили постраждалих від холоду малих котів. Вони були у коматозному стані. І якщо їм не надати кваліфіковану допомогу протягом 15-30 хвилин, то вони одразу помирають. Адже температура їх тіла падає нижче 34 градусів.

Перебування на відкритому морозі для молодняка несе смертельну небезпеку. Минулого року була ситуація, коли нам привезли замерзлу кішку. Її чоловік ледь віддер від криги і швидко доставив до нас у клініку. Вона вижила, але проходила довгий курс лікування. Бо у неї були переморожені нирки, кінцівки. Виходити тварину, яка перемерзла, дуже важко, – наголошує пані Олена.

Якщо хочете допомогти безпритульним тваринам, то можете поблизу будинку облаштувати їм з коробок та речей місце для сидіння. Годувати тварин бажано теплою калорійною їжею: каші на бульйоні, з м’ясом чи салом. Один хліб не врятує їх від голоду та смерті.

Якщо ви побачили, що тварини змерзли, то можна взяти кілька теплих пляшок з водою. Теплих, не гарячих. Обмотати тварину в плед чи рушник і покласти поряд з теплими пляшками. Треба пам’ятати один нюанс, коти мають свої особливості і при швидкому нагріванні тіла у них розвивається набряк легень. Можуть померти від задухи, – додає Олена Дейнека.

Проблема з безпритульними на плечах волонтерів?

Нагадаємо, ми вже порушували тему безпритульних котів. Адже вони майже окупували підвали у багатоповерхівках. Через що, жителі не могли підготувати підвальні приміщення до зими. Ми задзвонили до голова правління ОСББ Тернополя Сергія Лупака і дізналися, як вирішили питання з тими котами, які окупували підвали багатоповерхівок.

Так, справді, були непорозуміння між мешканцями будинків. На бульварі Вишневецького, де люди позакривали віконечка, а мешканці сусідньої багатоповерхівки, котрі підгодовують котів, взяли їх і вибили. Але від початку опалювального періоду питання безпритульних котів ніхто не порушував. Люди підготували ті підвали і все. Зараз у людей багато проблем через відключення електроенергії і думаю, їм точно не до котів, – каже пан Сергій.

Тоді наша журналістка звернулася до Тернопільської міськради, аби дізнатися, чи виділяють кошти з міського бюджету і яку допомогу надають безпритульним тваринам. Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міської ради, відповів нам так.

Відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки, що затверджена рішенням міської ради від 18.12.2020 року No8/2/12, на послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в тому числі утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин) у 2022 році передбачено фінансування на суму – 1 700,00 тисяч гривень (1 мільйон 700 тис. гривень – прим.), – написав він у відповіді на запит.

Також нам наголосили, стерилізація котів за бюджетні кошти не передбачена, всі роботи проводяться волонтерами за власні кошти. Одночасно інформуємо, що активними волонтерами (телефон: 097 671 21 94), за підтримки Тернопільської міської ради без залучення бюджетних коштів, проводиться стерилізація безпритульних котів за мінімальну оплату за медичні матеріали та транспортні витрати.