Як тернополяни готуються до Великодня?

Щосуботи у Тернополі відбуваються сільськогосподарські ярмарки на двох локаціях – на перехресті вулиць Дружби-Миру та на вулиці Лесі Українки. Напередодні Великодня чимало людей прийшли купити продукти до свята.

Які ціни та що купують найбільше – про це у матеріалі “20 хвилин”.

Від ранку на ярмарках ажіотаж. Багато місцевих прийшли сюди, щоб купити продукти до Великодня. Найбільші черги біля стелажів та наметів з м’ясом. Можна купити як свіже м’ясо та сало, так і різні готові ковбаси.

– Людей більше, ніж зазвичай, – каже одна з продавчинь. — Люди більше купують м’ясо, сир, масло, овочі.

На ярмарках ціни приблизно однакові. Продають як продукти, так і різний декор, шкарпетки, вербу, тощо.

Ціни на деякі товари нижчі, ніж у магазинах та звичайних ринках. До прикладу, картоплю та буряк продають по 5 грн за кілограм. Цибуля – по 45-50 грн. Капуста по 18 грн. Моркву можна купити по 15 грн.

Продають різні крупи на вагу. Рис коштує 60-62 грн. Є круглий, до плову. Рис «Камоліно» — по 84 грн. Сочевиця по 88 грн, пшоняні пластівці – 44 грн, булгур – 66 грн, булгур з овочами – 70 грн, з грибами – 72 грн. Кукурудзяна крупа по 22 грн, горох по 28, гречка – по 55 грн, гречка біла – 70 грн, пшенична крупа по 16 грн, манка – по 26.

Рафінована олія коштує 100 грн за 2 літри. 5 літрів – 230 грн. Домашня олія по 50-80 грн за літр.

Але найбільші черги за м’ясом. Свинину продають від 100 до 170 грн за кілограм, залежно від частини. Ребра – по 93 грн. Сало продають від 85 грн.

Є також і готові ковбаси. «Лікарська» — 155 грн/кг, «довбушівська» — 185 грн/кг, копчені ребра – 185 грн, шинка – 255 грн, бочок – 220 грн.

Масло на вагу продають від 130 до 270 грн за кілограм.

Також можна придбати домашню паску. Вагою 200 грамів обійдеться у 100 грн, 300 грамів – 150 грн.

Як розповіли продавці, наступної суботи ярмарків не буде, адже всі святкуватимуть. Деякі продавці розповіли, що перед Великоднем не працюватимуть.