Як правильно визначити розмір одягу для немовлят: що потрібно знати, щоб не помилитися

Уперше готуючись до того, щоб зустріти свого малюка, молоді матусі рано чи пізно ставлять собі питання про те, як правильно визначити розмір одягу для своєї крихітки. Одяг для новонароджених – це те, що точно буде не зайвим купити на виріст. Те, що замале дитині зараз, вже через місяць буде в самий раз. У дитячих інтернет-магазинах часто можна зустріти таблиці розмірів одягу для немовлят, за якими можна вибрати відповідні речі. Здебільшого моделі підбираються відповідно до зросту. Детальніше про всі нюанси далі.
Багато жінок вирушають до пологового будинку вже з цілою сумкою речей для дитини, і це правильне рішення, адже потім виділити час на придбання обновок буде складно.
Ось кілька корисних порад як підібрати розмір ще до народження крихітки:
Не зайвим буде придбати по два комплекти розмірів 56 і 62. Розмір “на виріст” може знадобитися швидше, ніж здається. Тому слід запастися ним заздалегідь.
Коли немовля вже народилося, залишиться просто зробити потрібні заміри, щоб купувати одяг точно впору. У випадку з новонародженими знадобляться всього лише два базові параметри:
Щоб виконати заміри, потрібно провести такі маніпуляції:
Розмірні сітки в інтернет-магазинах дитячих речей зручні, крім іншого, тим, що за їх допомогою можна вибрати відповідний розмір одягу для немовлят, орієнтуючись лише на вік дитини. Це дуже зручно, якщо його вибирають у подарунок.
Ось ще кілька рекомендацій, які дозволять спростити вибір правильного розміру одягу:
Роблячи покупку, слід звертати увагу не тільки на розмір виробу, а й також на склад тканини та крій. Слід розуміти, що доросла людина цілком здатна зняти з себе одяг, у якому незручно, а немовля – ні. Ось чому так важливо віддавати перевагу виробникам, що використовують натуральні тканини, якісну фурнітуру та анатомічний крій. Носячи комфортні та приємні до тіла речі, малюк завжди почуватиметься добре і спокійно.