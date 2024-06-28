Як правильно визначити розмір одягу для немовлят: що потрібно знати, щоб не помилитися

Уперше готуючись до того, щоб зустріти свого малюка, молоді матусі рано чи пізно ставлять собі питання про те, як правильно визначити розмір одягу для своєї крихітки. Одяг для новонароджених – це те, що точно буде не зайвим купити на виріст. Те, що замале дитині зараз, вже через місяць буде в самий раз. У дитячих інтернет-магазинах часто можна зустріти таблиці розмірів одягу для немовлят, за якими можна вибрати відповідні речі. Здебільшого моделі підбираються відповідно до зросту. Детальніше про всі нюанси далі.

Одяг якого розміру підібрати новонародженому?

Багато жінок вирушають до пологового будинку вже з цілою сумкою речей для дитини, і це правильне рішення, адже потім виділити час на придбання обновок буде складно.

Ось кілька корисних порад як підібрати розмір ще до народження крихітки:

розмір 50 – призначається для дітей, які народилися раніше, ніж треба;

розмір 56 – стандартний, найбільш ходовий, призначається для немовлят зростом до 53 см;

розмір 62 – на нього варто звернути увагу, якщо за результатами УЗД очікується, що малюк буде великим.

Не зайвим буде придбати по два комплекти розмірів 56 і 62. Розмір “на виріст” може знадобитися швидше, ніж здається. Тому слід запастися ним заздалегідь.

Як правильно обчислити розмір уже народженого малюка?

Коли немовля вже народилося, залишиться просто зробити потрібні заміри, щоб купувати одяг точно впору. У випадку з новонародженими знадобляться всього лише два базові параметри:

повний зріст;

обхват грудей.

Щоб виконати заміри, потрібно провести такі маніпуляції:

Укласти дитину на спинку на рівній горизонтальній поверхні. Наприклад, це може бути пеленальний столик. П’яточки мають бути врівень із краєм поверхні. Вимірювати зріст потрібно від верхівки до п’ят. Для більшої зручності положення верхівки можна позначити книжкою, лінійкою або іншим подібним предметом, і вже від цієї мітки зробити вимір до краю поверхні (адже саме там мають лежати п’яти дитини). Ніжки потрібно обов’язково випрямити, адже малюки часто згинають їх у колінах. Якщо дитина починає протестувати, тоді до результатів росту просто додати ще близько 4 см. Заміряти грудну клітку немовляти теж неважко. Досить “оперезати” його сантиметром за рівнем сосків і зафіксувати параметри на вдиху. Не слід занадто стягувати швейну стрічку, адже це призведе тільки до того, що одяг, куплений за заданими параметрами, виявиться занадто тісним, і малюкові буде в ньому незручно.

Розмірні сітки в інтернет-магазинах дитячих речей зручні, крім іншого, тим, що за їх допомогою можна вибрати відповідний розмір одягу для немовлят, орієнтуючись лише на вік дитини. Це дуже зручно, якщо його вибирають у подарунок.

Додаткові корисні поради

Ось ще кілька рекомендацій, які дозволять спростити вибір правильного розміру одягу:

Перед кожною черговою покупкою, робити потрібні заміри. Це необхідно, навіть якщо останні мірки знімалися близько тижня тому. Швидкість зростання немовлят дуже велика, тож параметри, нехай й незначно, але можуть змінитися.

Роблячи вибір в інтернет-магазині, слід звертати увагу на додаткові характеристики товару. Крім його складу та іншого, в описі можуть бути представлені конкретні виміри моделі.

У розмірах одягу для немовлят по місяцях на певний вік може бути зазначено відразу два розміри. У такому разі буде правильніше віддати перевагу більшому варіанту.

Роблячи покупку, слід звертати увагу не тільки на розмір виробу, а й також на склад тканини та крій. Слід розуміти, що доросла людина цілком здатна зняти з себе одяг, у якому незручно, а немовля – ні. Ось чому так важливо віддавати перевагу виробникам, що використовують натуральні тканини, якісну фурнітуру та анатомічний крій. Носячи комфортні та приємні до тіла речі, малюк завжди почуватиметься добре і спокійно.