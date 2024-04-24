Як поповнити мобільний рахунок «Київстар»: простий та вигідний спосіб

У сьогоднішніх реаліях важливо завжди залишатися на зв’язку з рідними та друзями, тому поповнювати мобільний рахунок потрібно своєчасно і в повному обсязі. Зручний та простий алгоритм оплати пропонує платформа Portmone. Як закинути гроші на баланс — розповідаємо далі в статті.

Поповнення мобільного рахунку через Portmone: що необхідно знати абонентам «Київстар»

«Київстар» вважається одним з найбільших операторів мобільного зв’язку в нашій державі. За даними компанії, її послугами користується понад 20 млн українців. Абонентам пропонується дві основні форми розрахунків — передплата і контракт. Для всіх тарифних планів діють вигідні пропозиції.

Закинути гроші на баланс можна за допомогою сайту Portmone або однойменного мобільного застосунку. Інтуїтивно зрозумілий алгоритм оплати та наявність підказок дозволяють здійснити транзакцію в декілька кліків. Для того, щоб поповнити рахунок Київстар, необхідно виконати наступні дії:

На головній сторінці сайту оберіть розділ «Поповнити мобільний» та натисніть на іконку з логотипом оператора. Далі — введіть номер телефону і необхідну суму або оберіть її з запропонованих варіантів. Натисніть кнопку «Оплатити». Вкажіть дані картки будь-якого українського банку з необхідною сумою на балансі. Ініціюйте транзакцію. Для підтвердження операції вам надійде SMS-повідомлення з одноразовим кодом. Введіть цифри у спеціальне вікно, і гроші майже миттєво надійдуть на мобільний рахунок. Максимальний строк очікування становить 15 хвилин.

Варто зауважити, що за допомогою Portmone можна оплачувати послуги інших мобільних операторів: Lifecell, Vodafone, 3mob, «Інтертелеком» тощо. Повний перелік телекомунікаційних компаній представлено на сайті.

Переваги оплати через Portmone

Користуватися опціями платформи можуть як зареєстровані, так і анонімні користувачі. Однак, можливості клієнтів, що не авторизувалися на сайті, дещо обмежені. Створивши обліковий запис у системі, ви зможете зберігати шаблони оплат, щоб наступного разу повторно не вводити дані. Окрім того, з’явиться можливість налаштувати послугу автоплатежів.

До речі, у разі поповнення власного номера, вказаного під час реєстрації, здійснювати транзакції можна без стягнення комісії. Також користувачі, що бажають заощадити, мають можливість взяти участь у реферальній або кешбек-програмі, отримати бонусні бали та використати їх для поповнення мобільного балансу.

Безготівкова оплата на Portmone не лише зручна, а й безпечна. Квитанція надходить на електронну скриньку платника і зберігається в особистому кабінеті. Інформація, що стосується клієнтів та їхніх банківських карток, повністю захищена, і це підтверджується наявністю у компанії сертифіката PCI DSS.