Як побувати в Японії не виходячи з дому

На щастя, щоб скоштувати традиційні страви інших країн світу не обов’язково їхати за три дев’ять земель – достатньо замовити суші у Львові та опинитися в Японії прямо у себе в квартирі! Якщо ви ще знайдете фільм японських режисерів, щоб стовідсотково поринути в атмосферу іншої країни – якісний відпочинок вам забезпечений.

Які суші обрати

Різновидів японських суш існує дуже багато, ресторани зазвичай продають їх цілими сетами, які складаються з багатьох різних видів суші. Доставка суші Львів пропонує велике різноманіття смаків, щоб ви мали змогу доторкнутися до культури далекої східної країни. Які саме суші стали фаворитами людей по всьому світу?

Норімаки. Ці роли незвичайні тому, що їх подають гарячими. Вони обсмажуються та мають хрустку скоринку. Всередині таких маків можуть бути різні наповнювачі: від крабу до лососю, від тофу до креветки.

Веган роли. Не може не радувати той факт, що дуже багато усвідомлених людей сьогодні віддають перевагу саме веганським ролам, тому що слідкують за своїм здоров’ям. Що тоді може бути у складі суші, якщо основними інгредієнтами є риба зазвичай? Авокадо, огірок, веганський сир, тофу.

Маки роли. Основою цього виду суші є лосось, копчений вугор, креветка або краб. До них кухарі додають майонез та інші білі соуси. Загортаються такі суші, як правило, у водорості норі.

Філадельфія. Начинка у цих суші складається з м’якого лосося, сиру та огірка. Назва цих суші не є випадковою – так, ці види ролів придумали саме в Америці, після того, як слава про суші розповсюдилася світом, американські кухарі підхопили цю хвилю та проявили ініціативу у створені свого смаку.

Каліфорнія. Як і попередній вид суші прийшли до нас з заходу. У складі цього ролу: краб, авокадо, ікра, тобіко. Кухарі, які полюбляють експериментувати активно замінюють краба на вугор або креветки.

Серед такого великого різноманіття суші не можна однозначно сказати, які кращі – кожна людина обирає для собі рибу за смаком. Дуже багато людей віддають перевагу чомусь саме суші з вугром, але все ж таки роли з додаванням лосося залишаються самими популярними. Суші є не тільки смачною стравою, але й дуже корисною – це дієтичний продукт. Саме до нього потрібно привернути увагу, якщо ви слідкуєте за своїм здоров’ям та фігурою. Що саме такого корисного є в ролах?

Омега-3, завдяки рибі.

Вітаміни D, B і С.

Велика кількість магнію, який так нам необхідний.

Фосфор.

Замовляючи суші за посиланням https://la.ua/sushi/ ви також отримаєте у комплекті доставки васабі, імбир, соєвий соус – вони є обов’язковими інгредієнтами сервірування. Спираючись на корисні властивості суші можна визначити – що вони є відмінною стравою для тих, хто слідкую за своїм раціоном та намагається підтримувати здоровий спосіб життя. Саме через різноманіття їжі з високим вмістом особливих вітамінів азіати живуть довше ніж будь-які інші представники людства.