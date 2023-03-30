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Як побувати в Японії не виходячи з дому

30.03.2023

Технічний Адміністратор

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На щастя, щоб скоштувати традиційні страви інших країн світу не обов’язково їхати за три дев’ять земель – достатньо замовити суші у Львові та опинитися в Японії прямо у себе в квартирі! Якщо ви ще знайдете фільм японських режисерів, щоб стовідсотково поринути в атмосферу іншої країни – якісний відпочинок вам забезпечений.

Які суші обрати

Різновидів японських суш існує дуже багато, ресторани зазвичай продають їх цілими сетами, які складаються з багатьох різних видів суші. Доставка суші Львів пропонує велике різноманіття смаків, щоб ви мали змогу доторкнутися до культури далекої східної країни. Які саме суші стали фаворитами людей по всьому світу?

  • Норімаки. Ці роли незвичайні тому, що їх подають гарячими. Вони обсмажуються та мають хрустку скоринку. Всередині таких маків можуть бути різні наповнювачі: від крабу до лососю, від тофу до креветки.
  • Веган роли. Не може не радувати той факт, що дуже багато усвідомлених людей сьогодні віддають перевагу саме веганським ролам, тому що слідкують за своїм здоров’ям. Що тоді може бути у складі суші, якщо основними інгредієнтами є риба зазвичай? Авокадо, огірок, веганський сир, тофу.
  • Маки роли. Основою цього виду суші є лосось, копчений вугор, креветка або краб. До них кухарі додають майонез та інші білі соуси. Загортаються такі суші, як правило, у водорості норі.
  • Філадельфія. Начинка у цих суші складається з м’якого лосося, сиру та огірка. Назва цих суші не є випадковою – так, ці види ролів придумали саме в Америці, після того, як слава про суші розповсюдилася світом, американські кухарі підхопили цю хвилю та проявили ініціативу у створені свого смаку.
  • Каліфорнія. Як і попередній вид суші прийшли до нас з заходу. У складі цього ролу: краб, авокадо, ікра, тобіко. Кухарі, які полюбляють експериментувати активно замінюють краба на вугор або креветки.

Серед такого великого різноманіття суші не можна однозначно сказати, які кращі – кожна людина обирає для собі рибу за смаком. Дуже багато людей віддають перевагу чомусь саме суші з вугром, але все ж таки роли з додаванням лосося залишаються самими популярними. Суші є не тільки смачною стравою, але й дуже корисною – це дієтичний продукт. Саме до нього потрібно привернути увагу, якщо ви слідкуєте за своїм здоров’ям та фігурою. Що саме такого корисного є в ролах?

  • Омега-3, завдяки рибі.
  • Вітаміни D, B і С.
  • Велика кількість магнію, який так нам необхідний.
  • Фосфор.

Замовляючи суші за посиланням https://la.ua/sushi/ ви також отримаєте у комплекті доставки васабі, імбир, соєвий соус – вони є обов’язковими інгредієнтами сервірування. Спираючись на корисні властивості суші можна визначити – що вони є відмінною стравою для тих, хто слідкую за своїм раціоном та намагається підтримувати здоровий спосіб життя. Саме через різноманіття їжі з високим вмістом особливих вітамінів азіати живуть довше ніж будь-які інші представники людства.

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