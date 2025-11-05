Якщо ви думали, що російська пропаганда вже досягла межі абсурду — дарма. Москва вирішила організувати власний форум під гордою назвою «Діалог про фейки 3.0». Так, саме та держава, яка десятиліттями живе з експорту брехні, тепер офіційно «бореться» з нею. Росія створила не просто форум — вона створила фейк про боротьбу з фейками.

Москва хвалилася, що форум зібрав «2000 учасників із 80 країн». Але якщо відняти вигадані «організації» і акторів, що прийшли лише на безкоштовний фуршет — залишилися тільки самі організатори. Власне, вийшов справжній діалог фейків між фейками про фейки.

Кремль сподівався використати цих «борців із дезінформацією» ще й для пропагандистського турне в Україну — мовляв, поїдьте в Куп’янськ і Покровськ, покажемо вам, як ЗСУ «оточені». Та навіть найвірніші пропагандистські котики відмовились їхати — ніхто не захотів ставати статистом у постановці під назвою «путінацісти звинувачують Україну у власних злочинах».

Росія сьогодні — це фабрика фейків із державною ліцензією. Там вигадують «нацистів», «біолабораторії», «розіп’ятих хлопчиків» і тепер — форуми про «боротьбу з фейками».

У Кремлі, очевидно, вирішили: якщо вже ти створив монополію на брехню — чому б не очолити боротьбу з нею? Така собі державна іронія: брехуни влаштовують симпозіум про правду.

Кульмінацією цирку стала головна спікерка — Шмарія Забухарова, ікона російської пропаганди. Людина, яка роками плодила інформаційні отрути, тепер виступає як «експерт із фейків». Слоган «Ми проти фейків!» із її вуст звучить так само щиро, як: «міноборони рф за мир» чи «росгвардія — за свободу слова».

Форум «Діалог про фейки» — це дзеркало самої сосії: країни, де правда заборонена, а брехня — державна релігія. Де слово «фейк» стало універсальним ярликом для всього, що не збігається з кремлівською методичкою.

І найкумедніше, що навіть світова спільнота вже не реагує — із 150 запрошених журналістів не приїхав ніхто. Бо світ давно зрозумів: із фабрикою брехні не дискутують — її просто викривають і вимикають.

Росія створила форум «боротьби з фейками» — і тим самим довела: брехня там настільки глибоко вшита в систему, що тепер брехня бореться… сама з собою.

Фабрика фейків залишилася без глядачів. І без довіри.