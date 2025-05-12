Як обирали Папу Римського: кардинал з Тернопільщини розповів деталі

Кардинал з Тернопільщини Микола Бичок, який брав участь у конклаві під час обрання нового Папи Римського, розповів Дзеркалу тижня, що реальне голосування не схоже на однойменний голлівудський фільм, в якому описували політичні хитрощі, які нібито супроводжують процес.

“Я дивився фільм, але насправді він був суперечливим, особливо щодо молитви. Ви бачили в ньому, як хтось із кардиналів молиться? Жодного разу. Це в голлівудському стилі”, — зауважив кардинал під час інтерв’ю The Guardian.

Протягом останніх років традицією конклаву стала ізоляція кардиналів. Цього року їм вимкнули мобільний зв’язок. Бичок жартує, що його нетривала відсутність з зовнішнім світом стала для нього полегшенням.

“Це був найкращий час у моєму житті. Просто спробуйте вимкнути телефон хоча б на 24 години. Мій був у такому стані два з половиною дні”, — додав кардинал.

Нагадаємо, 8 травня конклав у Ватикані обрав нового Папу Римського. Ним став кардинал зі США Роберт Френсіс Превост, папське ім’я якого — Лев XIV. Тепер він очолюватиме 1,4 мільярда католиків у світі.

Превост став першим американцем на престолі Святого Петра, він вважається компромісною фігурою, здатною об’єднати глибоко розділену Католицьку церкву. Новий понтифік офіційно зійде на престол 18 травня.