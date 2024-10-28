Як обрізати орхідеї, щоб вони були здоровими та довго цвіли: дієві поради садівника

Постійна обрізка орхідей не є обов’язковою у догляді за рослинами, однак бувають випадки, коли незначне обрізання може бути корисним для квітів. Водночас для різних видів орхідей потрібні різні техніки обрізки, тому видання Better Homes & Gardens запитало в експерта, коли і як правильно робити обрізку рослини.

Незалежно від типу орхідеї обрізку краще робити з обережністю. Попри те, що деякі рослини полюбляють агресивну обрізку, адже вона стимулює енергійне відростання, з орхідеями все по-іншому, каже садівник, який доглядає за великою колекцією орхідей Смітсонівського інституту, Джастін Кондрат.

За його словами, моноподіальна орхідея може повторно зацвісти на тому самому стеблі, якщо її обрізати, поки стебло ще зелене та живе. Після того, як така орхідея відцвіте, а квіти опадуть, експерт радить обрізати зелене стебло на 1,5 см вище другого або третього вузла на стеблі.

“Зробіть невеликий надріз, щоб видалити частину стебла, де колись були квіти. Ви можете спровокувати рослину виростити нове стебло з вузла, який буде цвісти. Така обрізка змушує орхідею зацвісти через 8-12 тижнів приблизно в 50 відсотках випадків”, – розповідає Кондрат.

Водночас садівник пояснив, що симподіальні орхідеї не можуть повторно цвісти на тому самому квітконосі, адже цвітуть лише на новому прирості від коренів.

Також експерт порадив не обривати здорове зелене листя з орхідеї після того, як вона відцвіте, адже вони їй ще потрібні.

“Листя – це сонячні батареї рослини. Залиште їх на рослині, щоб вони могли живити її та відновлювати енергію після цвітіння”, – додав Кондрат.

Крім того, садівник зауважив, що всі орхідеї потрібно пересаджувати, коли вони виростають зі своїх горщиків.

“Я рекомендую пересаджувати орхідею кожні два роки”, – підкреслив експерт.

Своєю чергою Кондрат каже, якщо лист на вашій орхідеї має нездоровий вигляд, то краще обріжте його.

“Це запобігає поширенню патогенних мікроорганізмів, які викликали захворювання, на решту рослини”, – пояснив фахівець.