Wild-символ як найважливіший елемент у сучасних слотах

Сучасні онлайн слоти відрізняються ігровими механіками, тематикою та бонусними функціями, проте дещо спільне залишається у них не залежно від часу – це наявність спеціальних символів, які значно спрощують гру та підвищують шанси на успіх.

Призначення та різновиди

Символ wild – це універсальна назва центрального зображення у грі, яке найчастіше відображає тематику слота. Його головною функцією є універсальність – символ здатен замінювати собою інші зображення та утворювати з ними виграшні комбінації. Його практичне застосування можна перевірити буквально у будь-якому сучасному слоті, що представлені у каталогах онлайн віп казино.

Враховуючи особливі функції дикого символу, розробники слотів часто роблять його найдорожчим у грі. При цьому часто таке зображення випадає лише на певних барабанах. Наприклад, Wild-символ не може зʼявитися на першому барабані та почати виграшну комбінацію, а може лише її продовжити.

Останнім часом все більше слотів доповнюють функції Wild символу новими елементами/ Так, наприклад, у слоті The Dog House такі зображення матимуть випадковий множник виграшу, що лише підкреслює вигідність його випадання.

Важливий елемент бонусної гри

Традиційно бонусною грою в онлайн слотах вважаються безкоштовні обертання, протягом яких може змінюватися механіка самої гри. Під час такого раунду Wild символи набувають додаткового значення:

Фіксуються на барабанах до кінця гри;

Розширюються на весь барабан;

Переміщуються від першого до останнього барабану;

Отримують збільшені множники виграшу.

Будь-яка з цих додаткових функцій значно збільшує підсумковий виграш.

Звичайно, випадіння цього символу у грі є абсолютно випадковим, як і будь-якого іншого, проте Wild символ спрощує головну мету слота – побудову виграшних комбінацій на лініях. Вони зʼявилися ще у часи класичних наземних ігрових апаратів та з часом лише вдосконалили свої бонусні функції, тож залишаються вкрай важливим елементом успішної гри.