Кращий хостинг для віддаленого робочого столу

Віддалений робочий стіл – актуальна послуга не тільки для побудови віддаленого офісу та фрілансерів, сьогодні це затребуваний вид хостингу, який значно спрощує роботу з будь-яким програмним забезпеченням. Для віддаленого робочого столу (RDP / Windows VDS) найкращий хостинг – це не “один універсальний”, а той, який дає стабільну швидкість, низьку затримку та не перевантажені сервери. Саме це критично для комфортної роботи через Remote Desktop. В Україні багато хостерів надають послуги оренди віддаленого робочого столу. Розглянемо найкращі з них.

HyperHost – потужний український VDS з Windows

Віддалений робочий стіл від HyperHost – це Windows VPS (VDS), який працює як повноцінний комп’ютер у хмарі. Після покупки користувач отримує індивідуальну IP-адресу сервера, логін і пароль користувача, доступ до Windows “як на звичайному ПК”. Для підключення використовується стандартний Remote Desktop (RDP) з ноутбука, ПК, Mac та навіть телефону при необхідності.

HyperHost надає Windows VPS/VDS, де Windows вже встановлена, є виділені ресурси (CPU, RAM, SSD), сервер працює 24/7, користувач може встановлювати будь-які програми. Також надається цілодобова технічна підтримка. Вартість послуг залежить від обраної конфігурації сервера.

Типові задачі користувача VDS з Windows – це браузерна робота, Microsoft Office, 1С/бухгалтерія, Forex/MT4/MT5, CRM-системи, віддалений офіс. Як тільки послуга оплачена, сервер готовий до роботи протягом півгодини на серверах HyperHost. Також є гарантія повернення коштів протягом перших 30 днів користування послугою.

HOSTPRO – стабільна робота VDS з Windows в Україні

Віддалений робочий стіл від HOSTPRO – це віртуальний сервер, який працює як повноцінний комп’ютер у хмарі і доступний через RDP. HostPro надає Windows VPS, де вже встановлений Windows Server (2019 / 2022 / 2025), є виділені ресурси (CPU, RAM, SSD/NVMe), сервер працює 24/7, доступ до сервера відбувається через RDP.

Користувач сервера отримує повний Windows-робочий стіл як на звичайному ПК. Власнику сервера можна встановлювати програми, працювати з файлами, запускати браузер, 1С, Excel, CRM тощо.

Vps.ua – продуктивна стабільність Windows VPS на KVM

Це один із найпопулярніших українських VPS-провайдерів, який крім Linux VPS також надає віртуальні сервери з віддаленими робочими столами. Хостинг-провайдер пропонує Windows VPS із SSD/NVMe, RDP-доступом та дата-центрами в Європі й Україні. Такий варіант розміщення добре підходить для бізнесу та віддаленої роботи.

На серверах з Віндовс пропонується панель керування VMM, є вибір версій ОС 2012 R2 Standard або ж Windows Server 2016 Standard, також надається цілодобова тех.підтримка користувачам. При необхідності також можна налаштувати систему CDP-бекапів. Якщо послуга не підійшла, є гарантія манібеку.

Thehost – український хостер із VPS на Windows та Linux

Український хостинг-провайдер надає послугу оренди віддалених робочих столів на серверах з ОС Windows. Компанія має українську технічну техпідтримку, високу стабільність роботи та швидкі NVMe диски. Сервери добре підходять для новачків, адже TheHost має послугу базового адміністрування VPS/VDS, що включає встановлення ОС, базове налаштування, допомогу з сервером при потребі. Це зручно для користувачів без досвіду адміністрування Windows Server.

Thehost – це чудовий вибір для віддалених працівників, організації малого бізнесу, бухгалтерів, трейдерів та запуску Windows-софту 24/7.

Hostinger – хороше співвідношення ціна/якість для Windows VPS

VPS із функцією віддаленого робочого столу від Hostinger дозволяє підключатися до Windows-середовища з будь-якого пристрою, працювати з файлами та програмами онлайн, використовувати виділені ресурси тарифу (CPU, RAM, NVMe SSD), мати захищене підключення з шифруванням та заходити з будь-якої точки світу.

Hostinger історично пропонує переважно Linux VPS, але їхній “Remote Desktop VPS” – це спеціально налаштоване середовище для RDP-доступу (через Windows-подібне рішення або сумісну конфігурацію).

Чому користування віддаленим робочим столом досі залишається актуальним? Дистанційна робота сьогодні стала нормою. Більшість команд уже працюють гібридно або повністю віддалено. Віддалений робочий стіл дає змогу мати “офісний ПК” у хмарі, підключатися з будь-якої країни, не залежати від свого ноутбука.

Замість купівлі дорогого комп’ютера можна орендувати віддалений сервер. Це більш вигідно та користувач отримує стабільну продуктивність 24/7.

RDP-сервери зазвичай мають SSD/NVMe диски, стабільний інтернет канал та постійний аптайм. Це дає більш рівну продуктивність, ніж звичайний домашній комп’ютер. Можна обрати підходящий період оплати і відключити послугу, коли вона вже не потрібна.

Сьогодні Windows VDS активно використовують для ботів (Telegram, Discord, крипто), трейдингу (MT4/MT5), 24/7 процесів, парсингу та скриптів.