Які потрібні документи для виїзду дитини за кордон із мамою, але без батька, або без обох батьків?
Про дітей питають найчастіше
За майже 7 місяців повномасштабної війни українці досі виїжджають із дітьми за кордон або тимчасово, або найдовше.
Наприклад, у вересні середньодобовий перетин кордону перевищує 100 000 осіб та 23 000 автомобілів. В окремі дні досягає 120 000 за добу. І щодня на Гарячу лінію прикордонної служби надходять сотні дзвінків від українців із питаннями про перетин кордону.
Діти до 16 років можуть виїхати з країни в супроводі дорослих. Це можуть бути:
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батьки або один із батьків;
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інші родичі: бабуся, дідусь, повнолітні брат або сестра, мачуха чи вітчим;
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треті особи, яких уповноважили на це батьки.
Документи, які мають бути в дитини
Діти до 18 років можуть перетинати кордон як за закордонним паспортом, так і за внутрішнім паспортом громадянина України.
Виїзд дітей до 16 років дозволений ще й за свідоцтвом про народження (у разі відсутності паспорта громадянина України).
Виїзд дитини у супроводі батьків/одного з батьків
Наразі формальні вимоги для виїзду дітей за кордон спрощені. Під час перетину кордону батькам знадобляться лише документи, що ідентифікуватимуть дитину та підтверджуватимуть їхні родинні зв’язки – паспорт або свідоцтво про народження.
Якщо дитину супроводжує лише один із батьків, він може вивезти дитину без нотаріальної згоди другого з батьків.
Водночас немає значення, чи перебувають батьки в шлюбі, чи розлучені. Станом на вересень 2022 року це правило перетину кордону залишається чинним. Також залишається можливим виїзд дитини без закордонного паспорта, лише за свідоцтвом про народження.
Необхідні документи:
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закордонний паспорт дитини;
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або внутрішній паспорт громадянина України;
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або свідоцтво про народження.
Законодавча база:
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Відповідно до статті 3 Закону України “Про порядок виїзду з України і в’їзду до України громадян України” (абзац тринадцятий пункту 2-3 Правил).
За наявності цих документів дитина зможе перетнути український кордон, але врахуйте, що країна, до якої ви прямуєте, керується власним законодавством, і, можливо, за їхніми правилами цих документів буде недостатньо.
Тому важливо заздалегідь дізнатися не лише умови виїзду з України, а й умови в`їзду до вибраної країни. Дізнатися таку інформацію можна на офіційних ресурсах Міністерства закордонних справ країни, куди ви збираєтеся, або у відповідних консульських установах.
Заборона на виїзд дитини від одного з батьків
Якщо один із батьків не погоджується з виїздом дитини, він може звернутися до суду, після чого надіслати рішення суду до адміністрації Держприкордонслужби з письмовим зверненням.
Привід: обґрунтовані підстави вважати, що виїзд за межі України може зашкодити інтересам та безпеці дитини. Що таке – обґрунтовані підстави, у кожному конкретному випадку вирішить суд. Тому, якщо ви вважаєте, що у вашій родині є такі обставини, насамперед потрібно звернутися до поліції або суду.
Необхідні документи:
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заява (вказати прізвище, ім’я та по-батькові, повну адресу проживання, обов’язково обґрунтування підстав необхідності заборони);
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нотаріальний бланк про непогодження виїзду;
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копії документів, що підтверджують родинні зв’язки;
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підтвердження обставин, викладених у заяві.
У такому випадку до адміністрації Держприкордонслужби надійде судове рішення про тимчасове обмеження дитини у праві виїзду за межі України. Далі інформацію про заборону виїзду внесуть до відповідних баз даних.
Законодавча база:
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Уповноважені державні органи можуть надавати доручення про заборону виїзду з України осіб за пунктом 5 Порядку надання Державній прикордонній службі України та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого постановою Кабміну від 17 квітня 2013 року №280.
Виїзд дитини до 16 років у супроводі родичів
Ви можете попросити бабусю або дідуся, повнолітніх сестру чи брата, тітку та дядька, вітчима або мачуху. У цьому випадку нотаріально засвідчена згода другого з батьків не буде обов`язковою вимогою для виїзду дитини.
Необхідні документи:
• документи, що підтверджують родинні зв’язки дитини з особою, що її супроводжує;
Приклад: якщо бабуся їде з онуком (сином її доньки), то будуть потрібні свідоцтво про народження дитини; паспорт бабусі; а також свідоцтво про народження матері дитини (доньки бабусі), з якого буде видно зв’язок між бабусею і дитиною.
• або заява від одного з батьків, із зазначенням, що саме ця особа вивозить дитину за кордон (завірена в органах опіки та піклування).
Законодавча база:
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Відповідно до статті 3 Закону України “Про порядок виїзду з України і в’їзду до України громадян України” (абзац тринадцятий пункту 2-3 Правил).
Виїзд дитини до 16 років у супроводі третіх осіб
Іноді може виникнути потреба, аби дитина виїхала за кордон із вашим другом, вихователем або іншою особою, яка не є її родичем.
Необхідні документи:
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заява від одного з батьків, завірена органом опіки та піклування;
-
або нотаріально засвідчена згода (доручення) від обох батьків.
Законодавча база:
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Відповідно до статті 3 Закону України “Про порядок виїзду з України і в’їзду до України громадян України” (абзац тринадцятий пункту 2-3 Правил).
Чи можна оформити дозвіл на виїзд дитини за кордон через Дію
У Міністерстві цифрової трансформації України працюють над запуском дозволу на виїзд дитини за кордон у застосунку “Дія”. Відповідний законопроєкт № 6146 Верховна Рада України ухвалила 8 липня.
Однак поки така функція ще на стадії розробки.
Виїзд груп дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок
Виїзд організованих груп, які їдуть на оздоровлення чи відпочинок, або до дитячих таборів, зазвичай передбачає, що дітей супроводжують вихователі. Такі поїздки перевіряє і погоджує Національна соціальна сервісна служба України. Тому виїзд дітей до таких подорожей можливий виключно за наявності згоди Нацсоцслужби.
Необхідні документи:
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згода Нацсоцслужби на виїзд групи дітей;
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список групи дітей та осіб, які супроводжують їх за кордон;
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паспорти громадянина України або свідоцтва про народження дитини;
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згода представників кожної дитини на її виїзд, погоджена службою у справах дітей;
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заява батьків на виїзд дитини за кордон, завірена службою у справах дітей (може здійснюватися без нотаріально засвідченої згоди другого з батьків).
Законодавча база:
- Постанова Кабміну № 57 Про затвердження Правил перетину державного кордону громадянами України.
Самостійний виїзд дитини
Самостійно – без супроводу і письмової згоди батьків – дитина може виїжджати за межі України з 16 до 18 років. Це правило діє й у мирний період, відповідно до статті 313 Цивільного кодексу України.
Необхідні документи:
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закордонний паспорт;
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або внутрішній паспорт громадянина України.
Чи може дитина-громадянин України в’їхати до України за свідоцтвом про народження, яке видане за кордоном
Так. Відповідно до статті 1 Закону України “Про порядок виїзду з України і в’їзду до України громадян України” передбачено, що громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в’їзд до України.
За статтею 2 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, кожна з договірних держав звільняє від легалізації документи, які мають бути представлені на її території.
Правила перетину за свідоцтвом, виданим за кордоном:
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без будь-якого додаткового засвідчення, якщо документи складені на території держав, з якими Україна має дво- або багатосторонні договори про скасування легалізації;
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за наявності консульської легалізації/проставлення апостилю, якщо вони складені на території держав, з якими Україна не має вищезазначених договорів.