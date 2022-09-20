Наразі формальні вимоги для виїзду дітей за кордон спрощені. Під час перетину кордону батькам знадобляться лише документи, що ідентифікуватимуть дитину та підтверджуватимуть їхні родинні зв’язки – паспорт або свідоцтво про народження.

Якщо дитину супроводжує лише один із батьків, він може вивезти дитину без нотаріальної згоди другого з батьків.

Водночас немає значення, чи перебувають батьки в шлюбі, чи розлучені. Станом на вересень 2022 року це правило перетину кордону залишається чинним. Також залишається можливим виїзд дитини без закордонного паспорта, лише за свідоцтвом про народження.

Необхідні документи:

закордонний паспорт дитини;

або внутрішній паспорт громадянина України;

або свідоцтво про народження.

Законодавча база:

Відповідно до статті 3 Закону України “Про порядок виїзду з України і в’їзду до України громадян України” (абзац тринадцятий пункту 2-3 Правил).

За наявності цих документів дитина зможе перетнути український кордон, але врахуйте, що країна, до якої ви прямуєте, керується власним законодавством, і, можливо, за їхніми правилами цих документів буде недостатньо.

Тому важливо заздалегідь дізнатися не лише умови виїзду з України, а й умови в`їзду до вибраної країни. Дізнатися таку інформацію можна на офіційних ресурсах Міністерства закордонних справ країни, куди ви збираєтеся, або у відповідних консульських установах.