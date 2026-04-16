У Чорткові учні ліцею зустрілися з ветераном війни

У Чорткові для школярів провели національно-патріотичний захід за участі ветерана війни. Зустріч відбулася для учнів 7-А класу Чортківського ліцею №7.

16.04.2026

Яровий Роман

Новини, Освіта, Війна з рф

зустріч учнів з ветераном
Живий досвід війни

Ініціаторкою події стала інспекторка сектору «Служба освітньої безпеки» Катерина Мадяр. На зустріч запросили ветерана та працівника Чортківського районного управління поліції Сергія Танасійчука.

Він служив у стрілецькому батальйоні поліції Тернопільщини та пройшов найгарячіші напрямки фронту. Під час розмови ветеран поділився власним досвідом служби, розповів про реалії війни, труднощі та виклики, з якими стикаються військові.

Служба на передовій і нагорода

Сергій Танасійчук був одним із перших, хто долучився до створення стрілецького батальйону. Разом із побратимами він майже два місяці утримував позиції у Торецьку під постійними обстрілами та атаками дронів.

За мужність і відданість службі його нагородили почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Срібний Хрест».

Живий діалог зі школярами

Учні уважно слухали розповідь ветерана та активно ставили запитання. Такі зустрічі допомагають молоді краще зрозуміти події війни та ціну, яку платять захисники.

Як зазначила Катерина Мадяр, подібні заходи формують повагу до військових і виховують патріотизм у молодого покоління.

Автор: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Джерело: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Теги: школа, Чортків, ветеран

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

