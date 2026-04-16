Живий і вдома: на Бучаччині зустріли звільненого з полону бійця

Довгоочікуване повернення додому

Захисника урочисто зустрічали рідні, жителі села та представники місцевої влади. До привітань долучився міський голова Бучача Віталій Фреяк, який подякував воїну за мужність і витримку та побажав якнайшвидшого відновлення.

Для громади ця подія стала особливою, адже люди тривалий час чекали і вірили у повернення свого земляка.

Шлях воїна

Микола Кошеля народився 24 листопада 1987 року у Рукомиші. Навчався у Заривинській школі, згодом здобув професію будівельника. Працював як в Україні, так і за кордоном. У громаді його знають як щиру і працьовиту людину. Разом із дружиною виховує сина.

У березні 2023 року чоловіка мобілізували до Збройних сил України. Він служив у складі 42-ї окремої бригади, виконував бойові завдання у штурмових підрозділах на Бахмутському напрямку, а також на Донеччині та Харківщині.

У травні 2024 року військовий потрапив у полон.

Майже два роки невідомості

Тривалий час родина не мала жодної інформації про Миколу. Лише згодом стало відомо, що він перебуває у російській колонії в Костромі. Перші звістки родичі отримали від побратима, який був разом із ним у неволі.

Повернення і відновлення

Звільнити військового вдалося 5 березня 2026 року під час обміну полоненими. Після цього він пройшов перший етап медичної допомоги.

Наразі захисник потребує тривалої реабілітації. Полон суттєво вплинув на його здоров’я — є проблеми із серцем, хребтом, ногою та загальне виснаження.

Попри все, він повернувся додому — до родини і громади, яка чекала на нього.