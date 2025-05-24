Вишкіл майбутніх лідерів: у Заліщицькій громаді відбувся перший етап гри «Сокіл» («Джура»)

У мальовничій Заліщицькій громаді відбувся перший етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), який об’єднав 160 учасників середньої та старшої вікових категорій. На базі Угриньківської школи, розташованої в історичному панському маєтку, 16 роїв юних джур змагалися за звання найкращих, демонструючи не лише фізичну витривалість, а й вірність, братерство, повагу до традицій та любов до Батьківщини.

Гра «Сокіл» («Джура») — це не просто змагання, а школа духу, формування майбутніх лідерів, захисників, громадян. Учасники проходили випробування, що не лише перевіряли фізичну витривалість і знання, але й формували характер, командність, відповідальність, -зазначила начальниця управління освіти Заліщицької міської ради Надія Підгребя.

Цьогоріч учасників гри «Джура» гостинно прийняла Угриньківська школа. Директор школи Роман Войцеховський зазначив: «Дуже радий приймати в стінах нашої школи, на подвір’ї цього панського будинку учасників змагань, бо сьогодні, як ніколи, на першому місці — виховання патріотизму та здорового способу життя».

«Готувалися ми впродовж місяця, день у день. Ми вже пройшли «Відун» — це питання з історії та марширування. Дух у нас заряджений. У нашій команді головне — підтримка і взаєморозуміння. Без цього не було б нашої команди», — поділилася учениця спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів ім. О.С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики.

Заступник начальника управління освіти Заліщицької міськради, головний суддя змагань Назарій Стратій розповів: «Сьогодні ми проводимо змагання у двох вікових групах: це Джура Сокіл та Джура Оборонець. Джура Сокіл — це середня вікова група. Діти проходять 7 етапів: стройова підготовка, відун, стрільба, розбирання магазину автомата Калашникова, смуга перешкод, рятівник. У старшій віковій групі у нас є 9 випробувань, 7 – які повторюються, як і в середній віковій групі, плюс додається ще неповне розбирання автомата Калашникова, топографічна підготовка та тактична підготовка».

Головною родзинкою змагань стала ініціатива господарів — велосипедна траса з перешкодами, яка додала драйву, викликів і радості учасникам усіх роїв.

Директор Центру науково-технічної творчості школярів Заліщицької міськради Богдан Кравчук наголосив на важливості патріотичного виховання молоді: «У нас іде війна. Нам треба молодь спрямовувати для того, щоб вони могли, не дай Бог, коли ще буде таке, щоб вони могли дати відсіч ворогу. Ну і не тільки. Це є ще й спортивні ігри. Дитина тут розвивається, дитина бігає, відпочиває».

Директорка гімназії села Дзвиняч – Любов Гагалюк зазначила: Нам дуже приємно, що ми в наших сусідів на цій грі, бо це дійсно казкове місце. Належне треба відати директору цієї школи – керівнику, який подбав, щоб організувати все якнайкраще, це якісне дозвілля, дизайнерське подвір’я цієї школи.»

Після насиченого змагального дня, численних випробувань, командної взаємодії та справжнього духу патріотизму, фінальним акордом події став урочистий концерт біля символічної ватри. У дружній атмосфері юні учасники змогли не лише відпочити, а й поділитися враженнями, поспілкуватися з ровесниками та наставниками, а також відчути спільність і єдність мети. Після концерту відбулося офіційне нагородження учасників, під час якого кожен рій отримав заслужені подяки та щирі слова підтримки від організаторів та освітянської спільноти.