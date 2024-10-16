Виплати по тимчасовій непрацездатності: у Пенсійному фонді розповіли всі подробиці

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу (ст. 17 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”) та становить: 50 % середньої заробітної плати (доходу) — за наявності страхового стажу до 3 років; 60 % середньої заробітної плати (доходу) — за наявності страхового стажу від 3 до 5 років; 70 % середньої заробітної плати (доходу) — за наявності страхового стажу від 5 до 8 років, повідомили у головному управлінні Пенсійного фонду України

в Тернопільській області.

100 % середньої заробітної плати (доходу): за наявності страхового стажу понад 8 років; застрахованим особам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, яка їх замінює, які доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України; особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”; донорам, які мають право на пільгу, передбачену ст. 20 Закону України “Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові”; особам, реабілітованим відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”.

Застрахованим особам, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку набули страховий стаж менше шести місяців, страхові виплати виплачуються в розмірах, виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески: допомога по тимчасовій непрацездатності — не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку; допомога по вагітності та пологах — не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.