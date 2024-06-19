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Вийшла з дому і не повернулася: у Тернополі розшукують жінку

19.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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У Тернополі розшукують зниклу жінку, яка 15 червня близько 18 години вийшла з дому та не повернулася. 

Місце перебування тернополянки встановлюють правоохоронці.

Розшукується жителька Тернополя – Денисова Тетяна Володимирівна 1980 року народження. Жінка 15 червня близько 18 години вийшла з дому та не повернулася. Була одягнена у чорну футболку, зелені штани та чорні кросівки, розповіли у поліції.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили тернополянку чи знаєте про її місцеперебування, телефонуйте за номером: (0352) 27-11-70 або на спецлінію «102»!

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Теги: Тернопіль, розшукується жінка, Важливо, ГУ Національної поліції у Тернопільській області

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