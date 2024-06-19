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У Тернопільському ставі втопився 18-літній хлопець, якого розшукувала поліція

19.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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У Тернопільському ставі знайшли тіло 18-річного Василя Хом’яка, якого розшукували правоохоронці.

Про це повідомили у поліції області.

Відомо, що юнак зник безвісти. Відтак, правоохоронці оголосили його у розшук.

Під час обстеження ставу водолази виявили тіло юнака. У поліції підтвердили, що загиблим є Василь. За попередньою інформацією, на тілі юнака слідів насильницької смерті експерт не виявив.

Поліцейські з’ясовують всі обставини та деталі даної події. Слідчі Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою “безвісти зниклий”.

Поліцейські розшукують 18-річного тернополянина

Теги: Тернопільський став, Важливо, втопився, ГУ Національної поліції у Тернопільській області, розшук припинено

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