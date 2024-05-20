Втратив здоров’я, коли ворог обстрілював отруйними речовинами: зупинилося серце воїна з Чорткова

Чергова страшна звістка для Чорткова. 17 травня зупинилося серце мужнього і відважного воїна Михайла Пакуляка. Чоловік втратив здоров’я на фронті, коли ворог обстрілював позиції отруйними речовинами. Сусну звістку повідомили на сторінці громади.

59-річний Пакуляк Михайло, який до того, як вступити у лави ЗСУ, працював у комунальному підприємстві «Благоустрій» Чортківської міської ради.

Михайло сам родом із Борщівщини, проте Чортків за довгі роки життя тут став для нього рідним домом.

Коли настав його час боронити Україну, чоловік мужньо взявся виконувати свій обов’язок. Старший солдат, радіотелефоніст.