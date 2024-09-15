Встановили шахрая, який ошукав тернополянина на 5 тисяч доларів

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру і повідомив, що незнайомець шахрайським шляхом заволодів його 5 тисячами доларів.

За словами заявника, напередодні на залізничному вокзалі він познайомився з чоловіком, який під час спілкування пообіцяв за грошову винагороду зробити так, щоб його визнали непридатним до військової служби. Переконував, що має впливові зв’язки і може вирішити питання. Однак після отримання коштіввін зник.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку райуправління поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 26-річний житель Тернополя, раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Поліцейські вилучили у нього 4 тисячі доларів, отриманих від заявника, решту грошей він витратив.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу.

Оперативні заходи тривають. Поліцейські перевіряють причетність зловмисника до інших аналогічних злочинів, повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області.