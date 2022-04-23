До Всесвітнього дня книги та авторського права працівники відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки підготували книжкову виставку «Живи вовік, мій краю і народе…» (Олег Герман), на якій представлено історичні дослідження та художні твори тернопільських авторів, котрі подають літопис національно-визвольних змагань на території нашого краю від січового стрілецтва до сьогодення.

Тернопільщина багата історичними подіями й традиціями національно-визвольної боротьби. Упродовж століть жителі краю ставали на захист Вітчизни, боролися за волю й права. Наші краяни постійно вносили вагому лепту в скарбницю національно-визвольних змагань, чи то в добу козаччини, чи в часи визвольних змагань 1914—1920 років, чи в період українського збройного підпілля 40—50-х років ХХ століття, чи в буремні дні Революції Гідності, та в нинішній боротьбі, захищаючи рубежі рідної землі від загарбницьких посягань російських агресорів.

На виставці представлено книжки професора Миколи Лазаровича, присвячені подіям Першої світової війни та збройній боротьбі леґіону Українських січових стрільців проти загарбників на теренах краю: «Чин леґіону Українських січових стрільців на Тернопіллі (друга половина 1915 — початок 1918 р.)», «Душу й тіло ми положим за нашу свободу»: Україна в боротьбі проти збройної аґресії Російської Федерації (2014—2018)», (друге видання (2014—2020 рр.)), у яких викладено короткий огляд російсько-української війни від 2014 року. Значну увагу приділено процесам відродження українського війська, його перемогам та поразкам, ролі волонтерського руху в зміцненні обороноздатності нашої країни.

Увазі користувачів пропонуємо серію видань ученого-історика Нестора Мизака «За тебе, свята Україно», присвячених дослідженню визвольної боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу на теренах Тернопілля.

А також спогади, публіцистичні та літературні твори громадсько-політичного діяча, багатолітнього політвʼязня ГУЛАГу Ігоря Олещука «Шлях до світанку», «Шлях до прозріння» і «Шлях до свободи», де автор послідовно й правдиво подає історію національно-визвольних змагань та відродження України на шляху звільнення її від ідеологічного впливу московщини.

«Бандерівці. 200 історій ХХ століття» — книжка Святослава Липовецького, яка в одинадцяти розділах охоплює діяльність українського визвольного руху, що увійшов в історію як «українські націоналісти» чи «бандерівці». Уперше в одній книзі зібрано історії про боротьбу УВО та ОУН в міжвоєнний період, Рух опору під час Другої світової війни.

Усім, хто цікавиться історією Української повстанської армії, пропонуємо книжку історика Сергія Волянюка «Історія воєнної округи УПА «Лисоня».

Про останній бій УПА, що відбувся на Тернопільщині в 1960 році, оповідається в книжці «Віра і воля», яку підготували до друку Леонід Бицюра, Віктор Уніят та Володимир Стаюра.

Упродовж останніх років було видано низку біографічних нарисів про командирів УПА та провідників ОУН, які діяли на території Тернопільщини. Серед них — провідник ОУН—УПА «Поділля» Іван Прокопишин («Людина, яка змінювала Україну» В. Мицька, М. Мицька, О. Курок); «Василь Пірус — нескорений вояк УПА» (упорядник І. Олещук); «Михайло Сорока» (Л. Бондарук); спогади звʼязкової УПА, вʼязня радянських концтаборів Марії Штепи «Обкрадене дитинство».

На сторінках книжки «Тернопільщина — визначні постаті національно-визвольного руху» розкрито роль Тернопільщини в національно-визвольних змаганнях крізь призму діяльності видатних діячів ОУН, УПА та УГВР, уродженців нашого краю.

Про українських воїнів-героїв, військових медиків, капеланів, волонтерів і всіх, хто наближає перемогу в нинішній боротьбі, захищаючи рубежі рідної землі від російських агресорів, розповідають книжки Неоніли Кремʼянчанки «Гроно калини на долоні», Йосипа Гереги «Про що шумлять води Збруча», Вʼячеслава Кізілова «Капелани», Дарʼї Бурої «Віталій Марків».

Багата на героїв Тернопільщина. На мужніх синів і доньок, котрі в час російської агресії проти українського народу захищають своїми грудьми Батьківщину. Допоки вони існують, наша держава — непереможна!

Тема війни відгукнулася в серцях і творчості літераторів-членів Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України та обласного літературного об’єднання, поезія яких надрукована в газеті «Вільне життя плюс» за 1 квітня 2022 року на сторінці «Тернопільського альманаху» під рубрикою «Літбат тримає оборону!». Опубліковано вірші поетів Марії Назар, Тамари Гнатович, Лесі Любарської, Олександра Смика, Олега Германа, Раїси Обшарської та інших.

Ні перед ким не стану на коліна,

Ні перед ким в поклоні не зігнусь.

Я лиш тобі, безсмертна Україно,

Доземно, щиро, вдячно поклонюсь…

Ні перед ким не станеш на коліна,

Ні перед ким не схилиш голови,

Моя прекрасна, мужня Україно!

Крокуй вперед! Борися! І — живи!

(«Україні», Неоніла Кремʼянчанка)

Марія Пайонк, завідувачка відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки