Все про виплати військовим і їхнім сім’ям

Днями Кабмін погодив додаткові виплати військовослужбовцям у розмірі 70 тис. грн за виконання бойових завдань у зоні бойових дій. Крім цього, затверджено оновлений закон про мобілізацію, який передбачає низку додаткових соціальних виплат військовим під час дії воєнного стану.

Ми зібрали актуальний перелік виплат і компенсацій для українських військовослужбовців.

Основні виплати

Гроші, які щомісяця отримують військовослужбовці під час воєнного стану, складаються з двох частин:

щомісячне грошове забезпечення; додаткова винагорода – надбавки та премії. Зараз це 30, 50 і 100 тис. грн на місяць (детальніше про них – читайте нижче).

Грошове забезпечення можна розділити на:

основну частину, до якої входить посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавка за вислугу років;

додаткову частину – надбавки за особливості проходження служби, режим секретності, за наукові або спортивні звання.

Що таке грошове забезпечення?

Грошове забезпечення військовослужбовця регулюється законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». До цієї категорії належать не лише військові ЗСУ, а й військовослужбовці Нацгвардії, СБУ, ДПСУ, ГУР, служб спецзв’язку та транспорту. Розмір грошового забезпечення залежить від посади, звання, тривалості, інтенсивності, умов служби й кваліфікації. До слова, у 2024 році мінімальна зарплата солдата становить понад 20 тис. грн.



Додаткові виплати:

30 тис. грн отримують ті, хто виконує бойові завдання у зв’язку з військовою агресією Росії;

50 тис. грн – хто виконують бойові завдання у складі органів військового управління, штабів і командування;

100 тис. грн – військові, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Також надбавка передбачена для тих, хто потрапив у полон.

Крім цього, щомісяця строковики в ЗСУ отримують премії у розмірі 6 тис. грн, курсанти військових училищ – 2 350 грн, для інструкторів передбачена платня 15-30 тис. грн.



Компенсації

Сім’я загиблого під час виконання бойового завдання військового має право отримати одноразову компенсацію – 15 млн грн. Аби оформити всі необхідні документи на ці виплати, сім’ї надають три роки з моменту смерті військового. Для цього необхідно звернутися до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Якщо військового оголосили зниклим безвісти, його рідні також можуть розраховувати на компенсацію. Його можуть визнати загиблим і через суд, однак сім’я може подати відповідну заяву не раніше, ніж за півроку після його зникнення.



Нововведення

Днями Кабмін погодив виплату військовим, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Йдеться про одноразову виплату 70 тис. грн за 30 днів виконання бойових завдань.

Крім цього, у новому мобілізаційному законі вказано, що тим, хто підписав контракт із ЗСУ, надаватимуть одноразовий сертифікат на 150 тис. грн на купівлю автомобіля. Також закон передбачає право контрактників на одноразову компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним кредитом та додаткові компенсації, залежно від кількості років вислуги.

Крім цього, військовим не будуть нараховувати штрафи і пеню за борги перед банками, а також відсотки за користування кредитом, окрім кредитів на нерухомість чи автомобіль.