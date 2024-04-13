Три мільйони гривень на розвиток власної справи отримав ветеран з Тернополя

Військовий з Тернополя Тарас Пастух на фронті, під час бойового завдання, підірвався на міні. Чоловік тривалий час лікувався, втратив ногу. Опісля демобілізувався. Сидіти вдома не захотів, вирішив створити власну справу, яка буде корисною для України.

Відтак подав заявку на конкурс від Українського ветеранського фонду. У результаті виграв і отримав три мільйони на фінансування власного бізнесу. На що саме буде витрачати кошти та чим його проєкт буде корисним Україні, Тарас Пастух розповів Терену.

Створить котельню на колесах

Ще під час проходження реабілітації Тарас Пастух дізнався про те, що Міністерство у справах ветеранів України фінансово допомагає реалізовувати учасникам війни власні проєкти. Чоловік розумів, що взявши участь у конкурсі він може бути корисним для країни.

Прийом заявок на участь в конкурсі розпочали наприкінці червня 2023 року. Трохи більше, ніж за місяць в нас були результати, і я також був серед тих, кого погодилися профінансувати. Вже у вересні надійшли перші кошти. Тим, кому відмовляли, було дуже мало. По моїх підрахунках, десь 80% бажаючих військових отримали грошову підтримку, – розповідає Тарас Пастух.

Ветерану вже виплатили три мільйони гривень. Направить їх на створення котельні на колесах.

Підприємство я зареєстрував у 2021 році. Ми надаємо послуги теплопостачання. Тут виробляємо тепло на альтернативних видах палива та продаємо його лікарням, коледжам тощо. Щодо котельні на колесах, то в неї є чимало переваг. Під неї не потрібно виділяти землю чи будувати окреме приміщення. Котельня може приїхати до будь-якого об’єкта, який потрібно опалювати, підключитися до системи та розпочати надання послуг, – каже ветеран.

Вже закупили частину обладнання

Експертам ідея зі створення транспортабельної котельні сподобалася і вони профінансували проєкт Тараса Пастуха. Проте ветеран війни зазначає, навіть трьох мільйонів гривень для реалізації всього проєкту не вистачить.

Звичайно, це великі кошти, але також і наше підприємство буде частково дофінансовувати створення котельні, – зазначає підприємець.

Наразі вже закуплено більшу частину обладнання. Днями планують розпочати монтаж, каже Тарас Пастух.

Цей проєкт на сьогоднішній день є надзвичайно актуальним. Ми мали велику залежність по енергоресурсах від росії. Тому енергонезалежність буде необхідна для виживання країни. І це той напрямок діяльності, який буде мати перспективу на багато років. Ми створюємо тепло на альтернативних паливах, а це значно дешевше, ніж закуповувати те, яке вироблене з природного газу, – говорить він.

Конкурс для ветеранів проводить та фінансує Український ветеранський фонд. Тарас Пастух каже, що процедура отримання допомоги не була важкою. Все можна зробити в онлайн режимі. Фінансування бізнесу ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України фонд проводить на конкурсній основі.

Головне – це скласти бізнес-план та чітко прописати свої ідеї. Це важливо, адже експерти від Українського ветеранського фонду розглядають пропозицію та дають поради, аби кошти були використані раціонально та ефективно, – каже Тарас Пастух.

Зараз саме розпочалася реалізація ветеранських грантів конкурсу “Варто: Єднання”, повідомляє Міністерство у справах ветеранів України. Оголошення про наступні конкурси шукайте на сайтах Міністерства та Українського ветеранського фонду.

Фото надане Тарасом Пастухом