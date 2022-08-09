В Україні кілька місяців триває дискусія, наскільки правомірним є вручення повісток у громадських місцях: на АЗС, зупинках громадського транспорту, в магазинах, на ринках, на вулиці. Проте під час нового етапу загальної мобілізації процедура вручення повісток має всі шанси змінитись.

У законі немає чітко визначеного місця, де саме можна вручати повістки. Але нерідко повістки вручають у людних місцях з порушеннями закону. Підсумком дискусії стала петиція до президента з вимогою заборонити видавати повістки у громадських місцях. Про це пише “Апостроф” з посиланням на експертів.

“Є багато охочих людей, які мають бойовий досвід, але не можуть вступити на службу, оскільки набрали людей на вулицях, а вони не мають ні досвіду, ні достатнього бажання воювати”, – пише автор петиції Ігор Нерозя.

У результаті протягом місяця петиція набрала понад 26 тисяч підписів (з 25 тисяч необхідних), і президент відреагував, заявивши, що доручив прем’єру Денису Шмигалю комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання.

“Є затверджений Кабміном порядок організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних. І в цьому документі є правила вручення повісток. Але ці правила так обтічно написані, що не вказано, де саме можна вручати повістки: якщо не заборонено видавати на АЗС, то видають. Тому, я думаю, правильніше було б докладно розписати, де і яким чином вручають повістки, що їх видають за місцем проживання, за місцем роботи, і тоді у нас буде порядок”, – сказав адвокат Дмитро Бузанов.

За його словами, у разі незгоди чи порушень люди зможуть посилатися на нові норми, писати скарги та притягувати співробітників військкоматів до відповідальності за порушення порядку.