Воїни 105 окремої бригади ТРО з Тернопільщини отримали нагороди

44 солдати, сержанти та офіцери 82 батальйону 105 окремої бригади ТРО з Тернопільщини були удостоєні відзнаками за високий професіоналізм при виконанні бойових завдань та службових обов’язків. Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Юрій Кульпа.

Бойові нагороди, а це «Хрест сил ТРО», «Залізний Хрест», «Лицарський Хрест», «Захиснику України» військовослужбовцям вручив командир 105 окремої бригади територіальної оборони полковник Євген Фоменко.

«Кожен з вас вартий уваги, дякую за службу, бажаю всім успіху та не забувайте, не менш важливою нагородою буде повернутися до ваших рідних живими й неушкодженими. Бережіть себе», – наголосив командир під час зустрічі із бійцями.