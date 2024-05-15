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Воїни 105 окремої бригади ТРО з Тернопільщини отримали нагороди

15.05.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф, Офіційно

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44 солдати, сержанти та офіцери 82 батальйону 105 окремої бригади ТРО з Тернопільщини були удостоєні відзнаками за високий професіоналізм при виконанні бойових завдань та службових обов’язків. Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Юрій Кульпа.

Бойові нагороди, а це «Хрест сил ТРО», «Залізний Хрест», «Лицарський Хрест», «Захиснику України» військовослужбовцям вручив командир 105 окремої бригади територіальної оборони полковник Євген Фоменко.

«Кожен з вас вартий уваги, дякую за службу, бажаю всім успіху та не забувайте, не менш важливою нагородою буде повернутися до ваших рідних живими й неушкодженими. Бережіть себе», – наголосив командир під час зустрічі із бійцями.

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Теги: Тернопільщина, нагороди, 105 окрема бригада територіальної оборони

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