У Чортківській лікарні провели унікальну операцію на черепі важкопораненому воїну ЗСУ

Інформацію повідомили на сторінці Чортківської міськради. Як з’ясувалося, Олег О. – 37-річний воїн 41 окремої механізованої бригади , уродженець Одещини. 23 грудня минулого року чоловік отримав важке осколкове поранення в голову.

Спершу Олега лікували у Дніпрі, згодом – у Тернополі. Зрештою його відправили у Чортків, де він проходив реабілітацію та готувався до складної операції. Медики кажуть ,саме у Чорткові стан воїна покращився.

Важке оперативне втручання – краніопластику черепа виконали нейрохірурги Тернопільської обласної клінічної лікарні – Ігор Загрійчук та Степан Стефанчук.

3D Metal Tech Адміністрація Чортківської центральної міської лікарні контактувала із ТОВ– київською 3D лабораторією, яка друкує вироби із титану, надавши пакет документів воїна Олега, що підтверджує наявність отриманої на війні травми. Знайшлись закордонні партнери фірми «3D Metal Tech», які погодились оплатити титанову пластину для нашого воїна, тож таким чином вона потрапила до Чорткова.