Вода в одному з автоматів Тернополя не відповідає санітарно-гігієнічним нормам

У Тернополі перевірили воду з автоматів і не в усіх вона відповідає санітарним нормам.

Як повідомили у Держпродспоживслужбі, їх фахівці взяли врізці з бюветів по бульварі Д. Галицького та Юності, 9, а також у водоматах “Долина плюс”, “Водограй – 2700 БС”, “Джерело Зарваниці” та ФОП Іваницького Я.І.

За результатами лабораторних досліджень, невідповідність гігієнічних вимог за мікробіологічними показниками виявили у воді з автомату, який знаходиться на Довженка, 18.

Власнику водомату надали рекомендації щодо проведення термінового комплексу заходів, спрямованих на забезпечення якості питної води відповідно до норм.

Підприємець має знайти та усунути ймовірне джерело забруднення.