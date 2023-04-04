04.04.2023 17:21

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Вода в одному з автоматів Тернополя не відповідає санітарно-гігієнічним нормам

04.04.2023

Роман Васильович

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Життя, Новини

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У Тернополі перевірили воду з автоматів і не в усіх вона відповідає санітарним нормам.

Як повідомили у Держпродспоживслужбі, їх фахівці взяли врізці з бюветів по бульварі Д. Галицького та Юності, 9, а також у водоматах “Долина плюс”, “Водограй – 2700 БС”, “Джерело Зарваниці” та ФОП Іваницького Я.І.

За результатами лабораторних досліджень, невідповідність гігієнічних вимог за мікробіологічними показниками виявили у воді з автомату, який знаходиться на Довженка, 18.

Власнику водомату надали рекомендації щодо проведення термінового комплексу заходів, спрямованих на забезпечення якості питної води відповідно до норм.

Підприємець має знайти та усунути ймовірне джерело забруднення.

Джерело: Тернополянни

Теги: вода з автоматів, санітарні норми

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