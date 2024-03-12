Вночі Тернопільщину ворог атакував ворожими БПЛА типу «Shahed»: є влучання

Сьогодні вночі, внаслідок атак ворожими БПЛА типу «Shahed», сталась пожежа на одному з обʼєктів інфраструктури в Кременецькому районі.
На ліквідацію пожежі було залучено 19 одиниць спецтехніки, 73 працівники особового складу, тактичний робот.
Ліквідація залишків пожежі триває. Загиблих та травмованих немає, пише
Тернопільська ОВА.
Під час атаки шахедами, в найближчому населеному пункті до пошкодженого обʼєкту інфраструктури призупинили електро- та газопостачання. Станом на 7:00 електрики відновили живлення у населеному пункті, незабаром відновлять подачу газу.
В Кременецькому районі створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. Усі структури діють відповідно до своїх повноважень.
Просимо не наближатися до місця надзвичайної події, поки тривають роботи з ліквідації наслідків удару ворожими БПЛА.
Про стан ліквідації НС будемо оперативно інформувати.