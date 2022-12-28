Візитації парафій на Тернопільщині: освячення, нагородження (фото)

Минулого тижня архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк та Влладика Нестор здійснили ряд візитів у парафії, що на Тернопільщині. Вони відвідали Божиків, Горинь, Лішню, Буцнів, Білозірку, Грабовець і Тернопіль.

Митрополит Василій нагородив о. Івана Гавліча

Нещодавно архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк здійснив пастирський візит до вірних с. Соборне і Чернелів-Руський Байковецької сільської громади. Парохом у цих селах є о. Іван Гавліч, який має своїх трьох синів та всиновив ще п’ятеро дітей. Кир Василій вручив священнику високу церковну нагороду – золотий хрест з прикрасами – та подякував за самопосвяту і жертовність, з якими він здійснює своє священниче служіння. Традиційно брати-семінаристи представили духовно-патріотичний концерт, чим особливо потішили місцевих мешканців.

У Божикові освятили дзвіницю

19 грудня митрополит Василій Семенюк здійснив пастирський візит на парафію св. Миколая Чудотворця с. Божиків Саранчуківського деканату. У день храмового празника високопреосвященний Василій очолив Божественну Літургію, на якій йому співслужили завідатель храму о. Василь Чайківський, декан Саранчуківський о. Володимир Люшняк, декан Підгаєцький (Бучацька єпархія) о. Василь Майка, о. Ярослав Чайківський (парох с. Тростянця), о. Микола Адамович (м. Острог).

Після проповіді архієпископ Василій Семенюк здійснив чин освячення води та новозбудованої дзвіниці. Окремо подякував всім жертводавця, які спричинилися до будівництва.

Також цього дня архієрей завітав у с. Посухів на парафію св. архістратига Михаїла, де душпастирює о. Василь Онищук. Тут відбувся молебень та духовно-патріотичний концерт.

Храмовий празник в архікатедральному соборі

22 грудня відбулося святкування храмового празника архікатедрального собору УГКЦ Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці міста Тернополя. Урочисту Божественну Літургію очолив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк за участю великої кількості священнослужителів, представників влади, вірних архікатедри та гостей.

Владика спільно з вірними помолилися за Бахмут та інші міста, які потерпають від російської агресії. Щиро привітав кожного із празником та побажав воїнам і всьому українському народу многих літ.

Архієпископ також розповів вірним про працю військових капеланів, які, не зважаючи на ризики, виконують свої обов’язки на передовій, та священників-волонтерів, які особливою турботою огорнули сім’ї вимушено переселених осіб, котрі проживають у Тернополі та Зарваниці. Цього дня слова вдячності та відповідні грамоти отримали священники-волонтери о.-мітрат Володимир Фірман, о. Роман Дутчак, о. Петро Порохонько та священники-капелани о. Євген Флиста, о. Володимир Топоровський, о. Євген Зарудний, о. Андрій Шалай, о. Петро Сачко, о. Андрій Козяр, о. Андрій Чернецький, о. Віктор Здеб, о. Михайло Живчак, о. Євген Влох, о. Іван Гуня.

Настоятель архікатедри о. Орест Павліський від імена духовенства та вірних Тернопільсько-Зборівської митрополії УГКЦ привітав митрополита Василія з 48-ю річницею священничих свячень.

Митрополит Василій Семенюк візитував парафії сіл Білоскірки та Грабовець, а в Буцневі освятив парафіяльний дім

24 грудня Василій Семенюк візитував парафії Пресвятого Серця Христового с. Білоскірка та Покрови Пресвятої Богородиці с. Грабовець Великобірківського деканату. Ще на початку 1990-х, коли церква вийшла з підпілля, митрополит душпастирював на цих парафіях як священник.

«Як то приємно було старшим парафіянам сьогодні зустрітися зі своїм пастирем, який відкривав церкву і дотепер своїм словом та молитвою супроводжує всіх нас», – розповів місцевий священник, декан Великобірківський о. Михайло Піняга.

Зустрічали митрополита всім селом біля церкви, коровай та дитячі привітання потішили серце владики, він радо та з усмішкою благословив діточок і всіх присутніх. «Напередодні Різдва Христового, коли ми всі просимо лише перемоги, спокою та повернення додому наших рідних з фронту, приїзд владики є тією підтримкою у вірі, утвердженням в любові та надії, що Господь вислуховує наші мольби та прохання», – підсумував о. Михайло.

Наступного дня владика Василій Семенюк освятив парафіяльний дім на парафії Непорочного Зачаття Діви Марії с. Буцнів, в якому від 2021 р. тривали ремонтні роботи. Збудований він в 1886 р. за часів о. Ізидора Глинського, у ньому гостювали видатні постаті Галичини і не тільки. Зокрема в цьому домі перебували митрополит Андрей Шептицький, блаженний Микита Будка, депутат австрійського сейму, історик, педагог та публіцист Олександр Барвінський, український фізик та винахідник, перекладач Біблії українською мовою Іван Пулюй, дослідник українського народного побуту, чеський етнограф Франтішек Ржегорж, галицький маляр та письменник Корнило Устиянович. Мешкали тут о. Микола Михалевич – популятизатор бджільництва, автор посібника «Пасіка», о. Василь Курилас – ісповідник віри, його син о. Богдан Курилас – монах-редемпторист, автор численних поетичних збірок.

Митрополит Василій очолив Літургію у місцевому храмі, подякував усім парафіянам та жертводавцям, які долучились до відновлення проборства, та найбільше настоятелю місцевого храму о. Євгену Кобильнику, якого відзначив церковною нагородою – золотим хрестом з прикрасами.

У день пам’яті Миколая Чудотворця владика Нестор служив у Горинці

У день відзначення пам’яті святителя Миколая Чудотворця, архієпископа Мир Лікійських, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор з архіпастирським візитом відвідав Кременецьке благочиння.

На запрошення настоятеля храму преподобного Іова Почаївського в с. Горинка протоієрея Миколая Мниха владика Нестор звершив Божественну Літургію.

На завершення Богослужіння духовенство на чолі з владикою прочитало акафіст до святителя Миколая. Після цього архієрей та миряни привітали отця Миколая з днем небесного покровителя. Архіпастир також вручив солодкі подарунки наймолодшим парафіянам.

Після Богослужіння владика Нестор відвідав місцеву школу.

Архієрей помолився в каплиці-пантеонів загиблих Героїв у Лішні

22 грудня владика Нестор з архіпастирським візитом побував на Кременеччині. На запрошення настоятеля православної парафії у с. Лішня владика Нестор звершив Богослужіння у каплиці-пантеоні на честь Героїв, які поклали життя за нашу свободу у війні проти російських окупантів.

Перед Богослужінням відбулася передача Віфлеємського вогню миру, який до каплиці-пантеону доставили пластуни. Після цього архієрей відслужив молебень за Україну та її захисників, а також літію за спокій загиблих українських воїнів.

Владиці Нестору співслужили настоятель каплиці-пантеону протоієрей Андрій Любунь, Кременецький благочинний протоієрей Володимир Буграк, духовенство Кременецького благочиння. Разом із духовенством, військовими та родичами полеглих героїв молився голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Після Богослужіння архіпастир вручив нагороди жертводавцям каплиці-пантеону.