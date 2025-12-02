Віктор Винник і МЕРІ презентують нову пісню до Дня Збройних Сил України

Віктор Винник і МЕРІ більше року не видавали нового матеріалу, хоча було заявлено, що музиканти працюють над своїм уже дев’ятим за ліком студійним альбомом. І ось команда готова представити новий сингл з майбутньої платівки. Ним стане пісня під назвою «Вертатись».

Так співпало, що робота над треком завершилась напередодні Дня Збройних Сил України, який відзначають 6 грудня. А оскільки тематика пісні буквально торкається реалій нашого сьогодення, музиканти вирішили присвятити її Силам Оборони.

«Пісня написана зовсім нещодавно. У тексті йдеться про те, що можуть відчувати наші захисники на четвертому році цієї війни. І про те, що рано чи пізно настане той час, «коли треба вертатись…» – поділився Віктор Винник.

Також музикант зазначив, що, на превеликий жаль, тема війни у творчості українських музикантів поступово зникає.

«Ми вже проходили це у 2014-му, коли на початку українська сцена просто вибухнула піснями на військово-патріотичну тематику, але за рік-другий все стихло. Тепер історія повторюється, та це неправильно, оскільки війна триває», – акцентував Віктор Винник.

Продюсували трек Остап Панчишин та Мар’ян Криськув на львівській студії «Jenny Records». Також пісня отримала відеоряд. Режисером виступив сам Віктор Винник, а зйомками займалась студія «West Art». Під час роботи над кліпом команді довелось піднятися на найвищу точку Львівщини – гору Пікуй, що у Західних Бескидах. Це було нелегко, але результат не розчарував. Краса і велич осінніх Карпат гармонійно доповнили зміст пісні.

Отже, слухаємо «Вертатись» від Віктора Винника і МЕРІ та дякуємо і підтримуємо Сили Оборони України.