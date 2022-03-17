У своєму дописі в Фейсбуці чоловік зазначає, що величезна кількість допомоги із закордону, осідає в західних регіонах нашої країни, або в центрі.

– Друзі – не тупіть, будь ласка, хлопці на блокпостах у ваших селах і містечках, можуть поки що обійтися без класних джипів і пікапів з Європи. Це стосується начальників штабів і керівників місцевої самооборони, при всій повазі, панове. Це саме я можу сказати про військкомати в цих регіонах. Конфісковуєте техніку в п’яних водіїв – передавайте в гарячі точки, де автомобілі потрібні, як вода в спекотну погоду, – пише Михайло Ухман.

за його словами на Донбасі дуже потрібні: автомобілі, засоби зв’язку та спостереження.

– Якщо московити захоплять Луганську чи Донецьку область, вони влаштують всюди і всім проукраїнським громадянам – “Маріуполь”! Саме тому я хочу подякувати українському бізнесмену – Ігор Гуда, який відгукнувся на прохання українських воїнів східного фронту. Пане Ігор, дякую щиро. Вам і вашій компанії, – йдеться у його дописі.

Також за його словами, робочі позашляховики потрібні нашим захисникам в Київській області.