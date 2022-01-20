У Міноборони зазначили, що, незважаючи на запровадження військового обліку для жінок, ставати на нього вже зараз не обов’язково.

«Протягом 2022 року триватиме перехідний період. Наразі ведеться робота зі спрощення порядку постановки на облік, вивчається питання пріоритетності професій родинних військово-облікових спеціальностей. Тому будуть зміни, про які Міноборони обов’язково повідомить», — зазначила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Чиновниця також наголосила, що штрафів протягом 2022 року не буде. Також опрацьовується питання спрощення всіх процедур постановки на облік як чоловіків, так і жінок. У тому числі й цифровізація тих процесів, які технічно можна перекласти в онлайн.