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Війна забирає найкращих: на фронті загинув лейтенант з Тернопільщини Іван Гуцало

15.10.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Скорботна звістка знову надійшла на Тернопільщину, на фронті загинув лейтенант Іван Гуцало з Кременця. 

Про важку втрату повідомили на сторінці Кременецької громади.

“Трагічна звістка знову надійшла в нашу громаду. Повідомляємо вам, що в Луганській області загинув військовослужбовець, уродженець селища Вишнівець, житель міста Кременець, лейтенант, ГУЦАЛО Іван Анатолійович, 1982 року народження, командир взводу військової частини А****”, – повідомили у громаді.

Про дату та час зустрічі загиблого Захисника буде повідомлено додатково.

 

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Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією, Іван Гуцало

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