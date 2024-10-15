Війна забирає найкращих: на фронті загинув лейтенант з Тернопільщини Іван Гуцало

Скорботна звістка знову надійшла на Тернопільщину, на фронті загинув лейтенант Іван Гуцало з Кременця.
Про важку втрату повідомили на сторінці Кременецької громади.
“Трагічна звістка знову надійшла в нашу громаду. Повідомляємо вам, що в Луганській області загинув військовослужбовець, уродженець селища Вишнівець, житель міста Кременець, лейтенант, ГУЦАЛО Іван Анатолійович, 1982 року народження, командир взводу військової частини А****”, – повідомили у громаді.
Про дату та час зустрічі загиблого Захисника буде повідомлено додатково.