Війна забирає найкращих: на фронті загинув лейтенант з Тернопільщини Іван Гуцало

Скорботна звістка знову надійшла на Тернопільщину, на фронті загинув лейтенант Іван Гуцало з Кременця.

Про важку втрату повідомили на сторінці Кременецької громади.

“Трагічна звістка знову надійшла в нашу громаду. Повідомляємо вам, що в Луганській області загинув військовослужбовець, уродженець селища Вишнівець, житель міста Кременець, лейтенант, ГУЦАЛО Іван Анатолійович, 1982 року народження, командир взводу військової частини А****”, – повідомили у громаді.

Про дату та час зустрічі загиблого Захисника буде повідомлено додатково.