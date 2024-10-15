На фронті загинув молодий вчитель з Тернопільщини

Сьогоднішній день став ще одним страшним для Тернопільщини. Хоча офіційного підтвердження ще немає, та відомо про трагічну загибель учителя історії Миколи Похілінського з Кременеччини.

Про втрату повідомили у Великобережецькій гімназії, де захисник викладав історію, пише ГОЛОС.

“Цей день буде вписаний чорними літерами в історію нашої гімназії. Коля, ти навчав дітей історії, намагався змінити її, але жорстока війна внесла свої корективи. Важко повірити, а ще важче пережити цю важку втрату. Співчуття рідним.

Ніхто не придумав слів, якими можна розрадити ваше горе.

Легких тобі хмаринок …”, – повідомляють у навчальному закладі.

“Захищав всіх… а себе не захистив…

Знаєш, що найгірше у війні?

Що навіть якщо ти наповнений планами, мріями, сенсами…їй абсолютно байдуже на все…

Так, забирає найкращих…Тих, що мали б жити….

Коля, чого ти себе не захистив???

Чого так несправедливо височезна ціна свободи…

Ти ж так хотів до своїх дітей, скучав за учнями…Як мама, кому покаже як цвітуть ті всі твої квітки?

Ти винен мені тюльпани, памʼятаєш, ті з городу….

В тебе було планів ще на сто років… Ти ж, бляха, так і не побачив те дурацьке море Хорватії…

Не написав той перший білий вірш, що так хотів…

Не знаю як той світ тепер без тебе ?

Не знаю нащо той світ, якщо люди з великим люблячим серцем в ньому більше не живуть…

Хай Господь тебе прийме до себе…Там точно місце таким ангелам, як ти…хоч ще й не час…ще зовсім не час.

Назавжди в серці…. Назавжди …

Спочивай з миром Микола Похілінський”, – пише Олеся Шкляр.