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Війна забрала життя ще одного захисника з Тернопільщини

02.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Знову жахлива звістка надійшла на Тернопільщину, на Луганщині загинув воїн Роман Кіт.

Трагічну звістку повідомив у Facebook очільник Козівської громади Сергій Добалюк.

“30 травня біля населеного пункту Нововодяне Луганської області від вражої руки загинув наш земляк, молодший сержант Кіт Роман Михайлович (10.09.1980 р.н.) Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять полеглому воїну”, – ідеться у зверненні голови громади.

Про час зустрічі тіла та чин похорону повідомлять додатково.

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Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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