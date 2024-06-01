У бою з окупантами загинув 23-річний доброволець з Тернопільщини

На Тернопільщину надійшла сповнена болем звістка з фронту, загинув 23-річний Віталій Сидорук.

Герой загинув 30 травня, виконуючи військовий обов’язок, поблизу села Райгородок Краматорського району. Віталій народився у селі Рудки Копичинецької громади.

Як розповіли у Копичинецькій міській раді, юнак був був зразковим військовослужбовцем. Нещодавно, 10 лютого, його нагородили почесною відзнакою – нагрудним знаком “Хрест Доблесті”. Цю нагороду Віталій здобув за свої вміння та заслуги перед побратимами.

Його молоде життя лише розпочалося. Після закінчення школи Віталій вступив в університет за спеціальністю “Інформаційні технології”, але повномасштабне вторгнення росії в Україну змінило всі його плани – 29 серпня 2022 року він добровільно вступив до лав Збройних Сил України.

“Це велике горе для родини, близьких та всієї громади, – зазначають у Копичинецькій міській раді. – Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Воїна-Героя Сидорука Віталія Юрійовича. Вічна і Світла пам’ять Герою!”.