Війна, міграція і невизначеність: чому на Тернопільщині утричі впала народжуваність

У Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі «Мати і дитина» фіксують суттєве зниження кількості пологів. За словами медиків, за останні 17 років народжуваність у регіоні скоротилася утричі. Про причини демографічного спаду, сучасні виклики та плани розвитку розповів генеральний директор медзакладу Віктор Овчарук.

За даними Тернопільського перинатального центру, кількість пологів за останні роки суттєво зменшилась. Як пояснив генеральний директор Віктор Овчарук, головними чинниками стали війна, економічна нестабільність та масова міграція жінок за кордон.

«Багато молодих сімей зараз живуть у невизначеності — це впливає на рішення народжувати дітей. Крім того, чимало жінок перебувають за межами України», — зазначив він.

За словами лікарів, сьогодні в області народжує значно менше жінок, ніж навіть десять років тому. Частина майбутніх мам обирає пологи за кордоном — зокрема у Польщі, Чехії чи Німеччині, де нині мешкають після евакуації.

Попри складну демографічну ситуацію, перинатальний центр «Мати і дитина» продовжує активно розвиватися. Заклад працює за європейськими протоколами, впроваджує сучасні стандарти допомоги і створює комфортні умови для пацієнток.

Керівництво медзакладу планує подальшу модернізацію — оновлення обладнання, ремонт приміщень і розширення напрямків підтримки матерів та новонароджених.

Віктор Овчарук наголосив, що центр дотримується принципу «одного коридору» — відділення, пов’язані з наданням допомоги жінкам і дітям, працюють в єдиному просторі, що дозволяє надавати допомогу швидше та зручніше.

Попри загальний спад народжуваності, медики переконані: підтримка сімей, комфортні умови для жінок і якісна медична допомога — це ті чинники, які можуть позитивно вплинути на ситуацію.

Персонал перинатального центру щодня працює над тим, щоб навіть у воєнний час жінки відчували турботу і безпеку під час вагітності та пологів.