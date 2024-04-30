Відзнаку «Прозоре місто» отримав Тернопіль

Для Тернополя це вже друга висока відзнака від Transparency International Ukraine.

Тернопіль отримав відзнаку від Transparency International Ukraine та команди програми «Transparent cities/Прозорі міста» за результатами другого дослідження стану прозорості міст під час повномасштабної війни «Прозорість під обстрілами: чи досягли міста прогресу?». Місто потрапило до категорії «Прозорих муніципалітетів», повідомили у міській раді.

За результатами рейтингу, Тернопіль отримав одні із найвищих показників у рейтингу прозорості міст в умовах війни. Команда «Transparent cities/Прозорі міста» відзначила місто у сфері інформації про роботу органу місцевого самоврядування, зокрема реалізація якої становить понад 96,2%; у сфері електронних інструментів, рівень реалізації яких склав понад 75%. Серед іншого, наше місто виконало низку індикаторів, зокрема тих, що стосувалися реєстрів реклами, відомостей про житлові приміщення у власності громади, а також переліків договорів оренди земельних ділянок, чинних регуляторних актів та осіб, що прийняті поза конкурсом на службу в ОМС – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити , перевірка міст здійснювалася шляхом аналізу офіційних і спеціалізованих вебсайтів міських рад, підпорядкованих їм відділів і підприємств.

Довідка. ТІ Україна започаткувала програму «Transparent cities/Прозорі міста» у 2017 році. Її мета — подолати корупцію на місцевому рівні та запровадити найкращі практики прозорості та підзвітності.