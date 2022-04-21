Відомий аграрій з Тернопільщини Петро Гадз разом з народним депутатом Миколою Люшняком долучилися до допомоги українським воїнам. Вони забезпечують військових зброєю та амуніцією. Зокрема, бійцям, які перебувають у гарячих точках, цього тижня передали 1000 бронежелетів 6 класу захисту. Це бронежилети для українських військових є надійним захистом від прямих і осколкових попадань.

Петро Гадз наголошує, що під час війни важливо об’єднувати сили заради перемоги.

«Усі ми зараз робимо щось важливе: військові захищають землю і народ, волонтери – підтримують армію і жителів України, працівники на своєму робочому місці підтримують економіку держави. Важливо, щоб кожен українець усвідомлював, що він може бути корисним у боротьбі з окупантами. А ще, важливо розуміти, що коли усі ми об’єднуємось – ми велика, непереможна сила. Вірю, що спільно ми виборемо щасливе майбутнє нашої землі. Слава Україні! Слава Героям! До перемоги!», – каже Петро Гадз.