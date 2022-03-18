Відстоюючи цілісність та незалежність України, боронячи її територію від російського окупанта загинув наш земляк Москалик Михайло Іванович. Життя Героя обірвалося у бою 15 березня 2022 року.

Михайло Москалик мешкав у Нагірянській громаді, що на Чортківщині.

«Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким з приводу важкої втрати. Ми поділяємо Ваше горе і висловлюємо щирі слова підтримки у ці скорботні дні. Світла пам’ять про справжнього патріота України, завжди житиме у серцях рідних, побратимів, друзів та земляків», – зазначили у Нагірянській сільській раді.

Тіло Героя України Михайла Москалика у цей час, сьогодні, зустрічають у рідній Нагірянці. Мешканці збираються у центрі села, щоб віддати останню шану Герою.

Завтра,18 березня 2022 року, на території Нагірянської громади оголошено Днем жалоби у зв’язку з похованням загиблого під час російсько-української війни Героя України Михайла Москалика.

У зв’язку з цим у Нагірянській громаді приспустять Державний прапор України та вивісять траурні стрічки.

Прощання з Михайлом Москаликом відбудеться 18 березня о 12:00 год. в селищі Нагірянка.