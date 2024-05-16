Від одинадцятикласника до студента Української академії лідерства: Моя історія

Мене звати Василь і близько року тому мій ранок почався з величезного подиву, радості та викрику: “Мамо, я став студентом Української академії лідерства!”

Будучи учнем одинадцятого класу, мене постійно турбували думки про майбутнє: вступити до університету? Працювати у батька? Займатися самоосвітою? Пройти курси з проєктного менеджменту? Ці питання не давали мені спокою.

На одному з заходів, сидячи поруч із старшим товаришем, який завжди був для мене прикладом для наслідування, я поділився своїми переживаннями щодо майбутнього. Вислухавши мене, він почав розповідати про невідому мені організацію – “Українську академію лідерства” (УАЛ). Від того моменту моє життя перевернулося з ніг на голову. Ще слухаючи розповідь про те, чим займаються в академії, я вже почав шукати інформацію, як туди потрапити.

І ось я вже абітурієнт, переді мною шість етапів фізичних та інтелектуальних випробувань. Успішно виконавши усі, я з нетерпінням очікую результату. І ось я нарешті студент!

Що таке Українська академія лідерства?

УАЛ – це 10-місячна формаційна програма для підлітків 16-20 років. Її мета – дати розуміння, як працює людина, держава та суспільство, тим самим сприяючи вихованню свідомої молоді. Робочий день академії триває з 7:00 до 21:00, протягом якого ми розвиваємося у трьох напрямах:

1. Інтелектуальний розвиток: лекції від провідних викладачів, рефлексії, дебати, читання та обговорення книг.

2. Емоційний розвиток: творчі вечори, командотворчі інтеракції, волонтерство.

3. Фізичний розвиток: руханка, біг, командні види спорту, півмарафон, кубок УАЛ, а також вишколи.

Що таке вишкіл?

Вишкіл – це важке фізичне випробування, яке допомагає студентам загартуватися, випробувати на міць дух та силу.

Департаменти та експедиції

В академії є департаменти – це зона відповідальності, групи студентів, за якусь діяльність в академії. Загалом їх є сім: суспільний, програмний, проєктний, комунікаційний, департамент партнерств, рекрутингу, ситості та затишку. Уся діяльність в департаменті привчає студентів не боятися брати на себе відповідальність, навчає боротися з викликами та практикувати знання, отримані протягом програми. Невід’ємною частиною програми є також експедиції Україною та ЄС. Цьогоріч ми відвідали такі міста, як Брно, Брюссель, Страсбург, Копенгаген та Дрезден. У кожному з цих міст ми проводили адвокаційні кампанії, нагадуючи європейцям, що в Україні триває війна. Ми також відвідували різні інституції та переймали досвід державотворення у інших країн. І найголовніше, вся ця діяльність відбувається під супроводом менторів-наставників, які завжди готові вислухати та дати слушну пораду!

Спілкуючись із випускниками, я завжди захоплювався їхньою жагою до змін. Пройшовши ці 10 місяців, я почав захоплюватися собою і безмежно вдячний Українській академії лідерства за цей рік шаленої трансформації та розвитку.